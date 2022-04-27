Близится к концу игра торгов за «Челси»

Крупнейший телесериал об английском футболе — битва за футбольный клуб «Челси» — похоже, подходит к концу.
Wren Group, нью-йоркский коммерческий банк, намеревающийся продать футбольный клуб Премьер-лиги от имени Романа Абрамовича, российского олигарха, активы которого были заморожены британским правительством, готовится назвать своего предпочтительного поставщика уже на этой неделе. Вы выберете одну из трех групп, поддерживаемых американскими инвесторами, каждая из которых сделала ставку на миллиарды долларов.
Выбрав победителя, правление «Челси», Абрамович и Рен близки к завершению одного из самых странных и богатых приобретений в истории современного спорта: конкурса красоты, объединившего европейский футбол и американские деньги; Легенды Челси и Иностранец они позируют; каждая часть Галактика людей и групп С замыслами команды, которая за почти два десятилетия своего правления превратила миллиарды Абрамовичей в спортивную силу.
Продажа, когда сделка будет окончательно завершена, должна привести к самой высокой сумме, когда-либо выплаченной спортивной команде, с оценками, указывающими на цену около 3 миллиардов долларов. В настоящее время Абрамовичу не разрешено получать какие-либо доходы.
Один из первых участников гонки, группа во главе с Тоддом Бойлом, миллиардером-инвестором и совладельцем Los Angeles Dodgers, все еще имеет все шансы на победу. Но Боэли и его партнеры сталкиваются с проблемами со стороны разросшегося консорциума, финансируемого Джошем Харрисом и Дэвидом Блитцером, членами частной группы, которая контролирует команду НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс». ранги.
Ведущий третий финалист Стив Пальюка, совладелец NBA Boston Celtics, представляет Ларри Тененбаума, президента Maple Leaf Sports & Entertainment, которому принадлежат Toronto Raptors NBA, хоккеист Toronto Maple Leafs и футбольная тележка Toronto FC Toronto.
Представители всех трех консорциумов, а также группа банкиров Raine во главе с одним из основателей компании Джо Рэвичем были вызваны на этой неделе в Лондон, где каждая группа должна была сделать последнюю ставку.
Выжившие участники торгов прошли путь, теперь усеянный несостоявшимися женихами, некоторые из которых следует воспринимать всерьез, а некоторые, безусловно, нет. Попытка семьи Рикеттс, которая владеет Chicago Cubs, например, имела глубокие карманы, но была сорвана после того, как всплыли антимусульманские электронные письма, отправленные патриархом семьи Джо Рикеттсом, о которых впервые сообщалось в 2019 году.
Чемпион ММА Конор МакГрегор предложил «Челси» 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,8 миллиарда долларов) в Твиттере, а затем удалил пост, предположительно, предложение. Таинственный турецкий бизнесмен, который утверждал, что разговаривал с адвокатом Абрамовича о цене и хвастался, что «скоро мы поднимем турецкий флаг в Лондоне», позже пропустил крайний срок торгов. Его адвокат утверждал Отправить его предложение на неправильный адрес электронной почты.
Для игроков, персонала и болельщиков «Челси» решение придет не скоро. Клуб работает в очень необычных финансовых условиях с момента объявления санкций против Абрамовича, союзника президента России Владимира Путина. Специальная государственная лицензия, позволяющая команде работать, оставила у клуба до 10 000 непроданных билетов на домашние игры и вынудила команду ограничить бюджет на поездки и закрыть командный магазин.
Неуверенность в завтрашнем дне сказалась и на команде на поле. «Челси» рассчитывает потерять двух ключевых защитников, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, когда их контракты истекают в конце сезона. Никаких переговоров с потенциальными заменителями не может быть, пока новый владелец не сменит Абрамовича.
Тренер «Челси» Томас Тухель признал в воскресенье после победы над «Вест Хэмом», что «было бы идеально», если бы ситуация разрешилась как можно быстрее. «Но вы не можете выкорчевать траву, чтобы она росла быстрее».
Однако уникальный характер процесса продажи означает, что любая группа, получившая статус предпочтительного участника торгов, преодолеет только первое препятствие. Британское правительство должно благословить продажу до ее завершения и будет настаивать на строгих правилах, чтобы ни одна из выручки не досталась Абрамовичу. Он сказал: Любые деньги, которые обязательны Он будет передан новой благотворительной организации. «Всем жертвам войны на Украине», но благотворительные планы остаются неоднозначными.
Затем потенциальные новые владельцы должны быть проверены и одобрены Премьер-лигой. Это может вызвать серьезные осложнения для Харриса и Блитцера: в настоящее время они владеют лондонским соперником «Челси» «Кристал Пэлас», поэтому им придется отозвать свои доли, прежде чем взять под контроль другую команду Премьер-лиги.
Тем временем Пальюка инвестирует в итальянскую «Аталанту», команду, которая в последние годы выступала вместе с «Челси» в Лиге чемпионов.
Поскольку крайние сроки подачи окончательных предложений продлевались снова и снова, процесс стал предметом многочисленных утечек в средствах массовой информации, в результате чего некоторые участники торгов в частном порядке выражали свое недовольство и делали заявления о неравном обращении. Впоследствии Рин никак не прокомментировала операцию. Интервью с Financial Times В котором Равич сделал поразительное и ничем не подкрепленное заявление о ценности «Челси».
«Я думаю, что «Челси» и все крупные клубы Премьер-лиги, вероятно, будут стоить более 10 миллиардов долларов через пять лет», — сказал он, что было воспринято как попытка поднять цену продажи еще выше. «Поэтому я думаю, что все, кто сегодня покупает «Челси» по ценам, о которых мы говорим, получают его за кражу».
Успех «Челси» при Абрамовиче — пять титулов в Премьер-лиге и два титула в Лиге чемпионов — не был дешевым. Его расходы на погоню за этими наградами обошлись ему почти в 2 миллиарда долларов его личного состояния.
Непонятно, как новым владельцам удастся поддерживать этот рекорд успеха, не усугубляя те потери, которые при администрации Абрамовича составляли более 1 миллиона долларов в неделю. По условиям продажи любой новый владелец также должен будет взять на себя обязательства по реконструкции стадиона команды «Стэмфорд Бридж». Абрамович однажды пообещал профинансировать проект на сумму 1,3 миллиарда долларов, прежде чем отложить реализацию плана в 2018 году из-за визового спора, из-за которого он годами не мог попасть в Великобританию.
Команде также необходимо восстановить отношения с некоторыми ключевыми партнерами. Телекоммуникационная компания Three приостановила свое спонсорство с «Челси» после того, как было объявлено о запрете Абрамовича, и, опасаясь, что она может быть втянута в спор о санкциях, потребовала убрать свой логотип с футболок команды. Через несколько недель, к разочарованию трех руководителей, логотип остался, и клуб не хотел использовать наклейки, чтобы скрыть его, или заказывать новые футболки без него.
Болельщики сыграли ключевую роль в усилиях потенциальных покупателей клуба, в настоящее время проходит несколько раундов переговоров между группами инвесторов и влиятельными поддерживающими организациями, и каждая группа торгов добавила местных представителей, чтобы подчеркнуть добрую волю «Челси». . Буле работает с Дэнни Финкельштейном, бывшим канцлером правящей Консервативной партии. Консорциум Harris-Blitzer был создан бывшим главой British Airways Мартином Брутоном, и в его состав входит бывший официальный представитель Олимпийских игр Себастьян Коу. Пальюка получил поддержку Бывший капитан «Челси» Джон Терри.
Но деликатность процесса также показала, насколько дорогостоящей может быть одна ошибка.
Бывший игрок «Челси» Пол Кановиль, первый темнокожий игрок «Челси», стал известен на этой неделе. В собственном заявлении Он встретил несколько групп во время процесса торгов, но одна за другой ему это понравилось. Он охарактеризовал усилия Гамильтона и Уильямса, которые утверждали, что поддерживают другие команды, как «неуважение» к «Челси». признал отозванную заявку Рикеттса на его планы по поддержке Фонда «Челси»; Он признал, что план одной группы по внедрению в массы какой-то криптотехнологии «выходит из головы».
Кановиль теперь публично поддержал шоу под руководством Були.
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