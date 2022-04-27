Близится к концу игра торгов за «Челси»

Для игроков, персонала и болельщиков «Челси» решение придет не скоро. Клуб работает в очень необычных финансовых условиях с момента объявления санкций против Абрамовича, союзника президента России Владимира Путина. Специальная государственная лицензия, позволяющая команде работать, оставила у клуба до 10 000 непроданных билетов на домашние игры и вынудила команду ограничить бюджет на поездки и закрыть командный магазин.

Неуверенность в завтрашнем дне сказалась и на команде на поле. «Челси» рассчитывает потерять двух ключевых защитников, Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, когда их контракты истекают в конце сезона. Никаких переговоров с потенциальными заменителями не может быть, пока новый владелец не сменит Абрамовича.

Тренер «Челси» Томас Тухель признал в воскресенье после победы над «Вест Хэмом», что «было бы идеально», если бы ситуация разрешилась как можно быстрее. «Но вы не можете выкорчевать траву, чтобы она росла быстрее».

Однако уникальный характер процесса продажи означает, что любая группа, получившая статус предпочтительного участника торгов, преодолеет только первое препятствие. Британское правительство должно благословить продажу до ее завершения и будет настаивать на строгих правилах, чтобы ни одна из выручки не досталась Абрамовичу. Он сказал: Любые деньги, которые обязательны Он будет передан новой благотворительной организации. «Всем жертвам войны на Украине», но благотворительные планы остаются неоднозначными.

Затем потенциальные новые владельцы должны быть проверены и одобрены Премьер-лигой. Это может вызвать серьезные осложнения для Харриса и Блитцера: в настоящее время они владеют лондонским соперником «Челси» «Кристал Пэлас», поэтому им придется отозвать свои доли, прежде чем взять под контроль другую команду Премьер-лиги.