Блинкен говорит, что у него была «откровенная» беседа с МИД России, а министр иностранных дел России говорил с Лавровым в пятницу.

В ходе того, что высокопоставленный американский дипломат назвал «откровенным и прямым разговором», Блинкин сказал, что он «оказывал давление на Кремль, чтобы он принял выдвинутое нами существенное предложение об освобождении Пола Уилана и Бритни Грейнер».

Это предложение, которое находится на столе с июня, Включает предложение обмена CNN сообщил ранее на этой неделе, что российский торговец оружием Виктор Бут был осужден.

Выступая на пресс-конференции в Госдепартаменте, Блинкин отказался сказать, считает ли он, что русские более или менее склонны действовать в соответствии с предложением после разговора, и не описал, как отреагировал Лавров.

В заявлении МИД России в пятницу говорится, что Лавров «настоятельно предложил» Блинкину, чтобы Соединенные Штаты вернулись к подходу «тихой дипломатии» в отношении возможного обмена пленными «без вброса спекулятивной информации».

Блинкен, объявивший в среду о своем намерении поговорить с Лавровым на этой неделе, сказал, что считает важным, чтобы его коллега услышал его напрямую. Высокопоставленный американский дипломат сказал, что он также обсудил перспективы реализации соглашения, позволяющего безопасно перевозить украинское зерно через Черное море, отметив, что они «надеются на то, что это произойдет как можно скорее». Они «подробно» обсудили этот вопрос, заявил российский МИД, при этом Лавров обвинил санкции США в усложнении проблемы, «и США обещают предоставить адекватные отказы от поставок продовольствия из России, которые еще не выполнены». Блинкин сказал, что он также предостерег Лаврова от попыток России аннексировать еще больше Украины, подчеркнув, что «мир не признает аннексии» и «это повлечет за собой значительные дополнительные расходы для России, если она продолжит свои планы». В своем заявлении МИД России сообщил, что Лавров сказал Блинкину, что «цели и задачи» Москвы в войне на Украине будут «полностью реализованы». READ Университет Гонконга убирает статуи на площади Тяньаньмэнь По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, звонок состоялся вскоре после полудня по вашингтонскому времени и длился около 25 минут. Ранее в пятницу Лавров преуменьшил перспективы состоявшегося в этот день звонка, а также предложил обсудить вопрос о задержанных американцах по другим каналам. «Понятно, что сегодня это вряд ли произойдет, но в ближайшие дни мы предложим нашим американским коллегам подходящую дату», — сказал глава МИД России в ходе визита в Узбекистан. «Если мы говорим об обмене пленными, об обмене задержанными в России и США, мы ранее комментировали от имени МИД, что этот вопрос уже больше года рассматривается на Женевской встрече. в июне 2021 года между президентами Путиным и Байденом. «Там договорились направить специалистов для решения этих вопросов. МИД среди них нет. Но при этом я выслушаю, что он скажет», — сказал он. До телефонного разговора между Блинкиным и Лавровым официальные лица США выразили разочарование отсутствием предметного ответа Москвы на предложение об освобождении Уилана и Грейнера. Представитель Госдепартамента Нед Прайс признал в четверг, что «дело не продвинулось так далеко, как хотелось бы».