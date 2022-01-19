Блинкен заявил, что Россия может удвоить свои войска в «узкой полосе» на границе с Украиной

«На сегодняшней встрече Россия спровоцировала свои угрозы и сосредоточила около 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной, что вдвое больше за относительно короткий период времени», — заявил Плинкен на пресс-конференции с Гулебой.
Блинкен сказал, что не собирается давать официальный ответ на конкретные требования России о том, чтобы НАТО никогда не признавала Украину, что, по словам Соединенных Штатов, было «не началом», добавив, что «неясно, каково главное требование России». А теперь попытайтесь добраться до сути этих требований.
«В то время я не буду подавать бумагу госсекретарю Лаврову», — сказал Блинген. «Нам нужно посмотреть, где мы находимся, и посмотреть, есть ли возможности для продолжения дипломатии и диалога, что, опять же, как я уже сказал, очень желательно».
Гулеба поблагодарил США за поддержку Украины, при этом обвинив Россию в попытке посеять панику в украинских компаниях и нагнетании страха изнутри.
«Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы помешать России достичь этой цели», — сказал он. «Прежде чем мы доберемся до нашего оружия, наши усилия сосредоточены на обеспечении стабильной ситуации в Украине, а также на том, чтобы наша финансовая система была сильной и надежной».
Во время встречи с Зеленским в среду Блинкен подтвердил, что у России есть два выхода из сложившейся ситуации.
«Существует путь дипломатии и диалога, который направлен на урегулирование любых разногласий мирным путем с помощью дипломатии», — сказал он сотрудникам посольства в своих комментариях. «Очевидно, желательный путь, безусловно, самый ответственный путь и путь, которого мы хотим, но также и путь, если Россия решит возобновить агрессию, конфликт, конфликт и последствия для России».
Блинген сказал, что президент Джо Байден попросил свой комитет «пересмотреть» ситуацию и «подтвердить» приверженность США Украине после серьезных переговоров с союзниками, но переговоров с Россией.
«Я твердо верю, что мы можем сохранить это на дипломатическом и мирном пути, но, в конце концов, это будет решение президента Путина», — сказал он.
Затем высокопоставленный американский дипломат отправится в Берлин, чтобы встретиться со своим немецким посланником, чтобы обсудить усилия по предотвращению российской агрессии против Украины.
Кремль последовательно отказывается планировать нападение, в то время как Соединенные Штаты и их западные союзники отвергают расширение НАТО на восток, гарантируя, что Украина никогда не присоединится к блоку, и не позволяя НАТО создавать военные базы в постсоветских странах.
Дженнифер Ханслер из CNN и Ульяна Павлова внесли свой вклад в отчет.
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».