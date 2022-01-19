Блинкен заявил, что Россия может удвоить свои войска в «узкой полосе» на границе с Украиной

Встречи Блингена с президентом Украины Владимиром Желенским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой являются первой из трех остановок на этой неделе высокопоставленным представителем посольства США на фоне предупреждений из России и США о том, что десятки тысяч военнослужащих размещены вблизи границы с Украиной. Вторжение может произойти в любой момент.

«На сегодняшней встрече Россия спровоцировала свои угрозы и сосредоточила около 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной, что вдвое больше за относительно короткий период времени», — заявил Плинкен на пресс-конференции с Гулебой.

Через неделю после того, как официальные лица США, НАТО и Европы провели несколько дипломатических встреч с российскими официальными лицами, в пятницу Блинген встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве, которая завершилась без какого-либо существенного прогресса.

Блинкен сказал, что не собирается давать официальный ответ на конкретные требования России о том, чтобы НАТО никогда не признавала Украину, что, по словам Соединенных Штатов, было «не началом», добавив, что «неясно, каково главное требование России». А теперь попытайтесь добраться до сути этих требований.

«В то время я не буду подавать бумагу госсекретарю Лаврову», — сказал Блинген. «Нам нужно посмотреть, где мы находимся, и посмотреть, есть ли возможности для продолжения дипломатии и диалога, что, опять же, как я уже сказал, очень желательно». Гулеба поблагодарил США за поддержку Украины, при этом обвинив Россию в попытке посеять панику в украинских компаниях и нагнетании страха изнутри. «Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы помешать России достичь этой цели», — сказал он. «Прежде чем мы доберемся до нашего оружия, наши усилия сосредоточены на обеспечении стабильной ситуации в Украине, а также на том, чтобы наша финансовая система была сильной и надежной». READ Поддерживаемая Кремлем партия сохраняет большинство в российском парламенте Во время встречи с Зеленским в среду Блинкен подтвердил, что у России есть два выхода из сложившейся ситуации. «Существует путь дипломатии и диалога, который направлен на урегулирование любых разногласий мирным путем с помощью дипломатии», — сказал он сотрудникам посольства в своих комментариях. «Очевидно, желательный путь, безусловно, самый ответственный путь и путь, которого мы хотим, но также и путь, если Россия решит возобновить агрессию, конфликт, конфликт и последствия для России». Блинген сказал, что президент Джо Байден попросил свой комитет «пересмотреть» ситуацию и «подтвердить» приверженность США Украине после серьезных переговоров с союзниками, но переговоров с Россией. «Я твердо верю, что мы можем сохранить это на дипломатическом и мирном пути, но, в конце концов, это будет решение президента Путина», — сказал он. Затем высокопоставленный американский дипломат отправится в Берлин, чтобы встретиться со своим немецким посланником, чтобы обсудить усилия по предотвращению российской агрессии против Украины. Блинкен и Лавров планируют обсудить военное формирование России и ее требования в отношении гарантий безопасности, что станет первой встречей на высоком уровне между Россией и Соединенными Штатами после дипломатических переговоров на прошлой неделе. Согласно недавней разведывательной оценке Министерства обороны Украины, в настоящее время Россия имеет более 127 000 военнослужащих, дислоцированных вблизи Украины, размещает тактические ракеты «Искандер» через границу и активизировала свои разведывательные операции против страны. Кремль последовательно отказывается планировать нападение, в то время как Соединенные Штаты и их западные союзники отвергают расширение НАТО на восток, гарантируя, что Украина никогда не присоединится к блоку, и не позволяя НАТО создавать военные базы в постсоветских странах.

Дженнифер Ханслер из CNN и Ульяна Павлова внесли свой вклад в отчет.