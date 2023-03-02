Блинкен и Лавров встречаются впервые после вторжения в Украину

Встреча длилась менее 10 минут, говорят россияне.

Блинкен подтверждает поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо

Лавров обвинил Запад в глобальных политических и экономических кризисах

Индия: нет совместного заявления G20 из-за разногласий по Украине

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 марта (Рейтер) — В четверг высокопоставленные дипломаты из России и США встретились лицом к лицу впервые после вторжения Москвы в Украину.

По словам высокопоставленного представителя США, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова положить конец войне и призвал Москву отменить приостановку действия нового ядерного соглашения по СНВ.

Российские информационные агентства сообщили, что МИД России заявил, что Лавров и Блинкен говорили «на лету» менее 10 минут по окончании закрытого заседания и не вели никаких переговоров.

Позже Блинкен заявил на пресс-конференции, что велел Лаврову вести себя дипломатично во время незапланированной встречи.

«Я сказал госсекретарю, что независимо от того, что еще происходит в мире или что происходит в наших отношениях, Соединенные Штаты всегда будут готовы участвовать и действовать в области контроля над стратегическими вооружениями, как это сделали Соединенные Штаты и Советский Союз в разгар холодной войны», — добавил Блинкен.

Представитель Госдепартамента заявил, что США не ждут более официального диалога с Россией на высшем уровне и не верят, что «короткая встреча» Блинкена и Лаврова изменит отношение Москвы.

Ранее на встрече министров иностранных дел США и европейские союзники призвали страны Группы 20 (G20) оказать давление на Москву с целью прекращения конфликта.

Назвав свои действия «спецвойсковой операцией», Россия обвинила Запад в том, что он превратил работу повестки дня G20 в «фарс», заявив, что западные представители хотели переложить вину за свои экономические неудачи на Москву.

«Давление на Россию»

«Мы должны продолжать призывать к прекращению агрессивной войны России и выводу войск из Украины ради международного мира и экономической стабильности», — сказал Блинкен в комментариях, опубликованных после его выступления на закрытой встрече.

Его поддержали коллеги из Германии, Франции и Нидерландов.

«К сожалению, один член G20 и еще 19 приложили усилия для создания G20.

Бербок, обращаясь к Лаврову, призвал Кремль полностью выполнить новый договор о СНВ и возобновить диалог с США.

[1/6] Госсекретарь США Энтони Блинкен (вверху слева) проходит мимо министра иностранных дел России Сергея Лаврова (внизу) во время встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели 2 марта 2023 года. ОЛИВЬЕ ДУЛЬЕРИ/Бассейн через REUTERS

Президент Владимир Путин объявил на прошлой неделе, что прекратит участие России в последнем договоре СНВ, обвинив Запад — без предоставления доказательств — в прямом участии в попытках нанести удар по его стратегическим авиабазам.

Выступая на конференции ООН в Женеве, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что «Соединенные Штаты пытались поставить под сомнение безопасность российских стратегических объектов, заявленных в соответствии с новым Договором о СНВ, помогая киевскому режиму в проведении против них вооруженных нападений».

Позднее Пентагон заявил, что предоставление США разведывательных данных о целях на территории России является «чушью».

Война на Украине «затронула все страны планеты с точки зрения продовольствия, энергии, инфляции», заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

‘ФАРС’

Однако российский Лавров обвинил Запад в глобальном политическом и экономическом кризисе.

«Многие западные представители превратили работу повестки G20 в фарс, желая переложить ответственность за свои неудачи в экономике на Российскую Федерацию», — сказал Лавров, согласно российскому сообщению.

По его словам, Запад ввел ограничения на экспорт российской сельхозпродукции.

Он обвинил его в том, что он «бессовестно похоронил» черноморскую зерновую инициативу, которая помогла бы экспортировать сельхозпродукцию из южных портов Украины, сообщает РИА «Новости».

В G20 входят самые богатые страны G7 и другие страны с крупной экономикой, включая Россию, Китай, Индию, Бразилию, Австралию и Саудовскую Аравию.

Индия, председательствующая на форуме в этом году, стремилась привлечь внимание к экономическим последствиям войны и таким проблемам, как изменение климата и задолженность бедных стран.

Но попытки Нью-Дели сгладить разногласия и подготовить совместное заявление или отчет были заблокированы из-за разногласий по поводу войны. Вместо этого на встрече был подготовлен «итоговый документ».

Индия отказалась обвинять Россию в войне и искала дипломатическое решение, увеличивая закупки российской нефти.

Выступая перед журналистами в конце встречи, министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар сказал: «Были разногласия по вопросу Украины.

Дополнительный отчет Афтаба Ахмеда, Нехи Ароры, Шиванги Ачарьи и Сариты Саканди Сингх, Ю.П. Раджеш; Под редакцией Раджу Гопалакришнана, Ангуса МакСвана, Марка Хайнриха и Эндрю Хэвенса.

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