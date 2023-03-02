Блинкен и Лавров встречаются впервые после вторжения в Украину

- Встреча длилась менее 10 минут, говорят россияне.
- Блинкен подтверждает поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо
- Лавров обвинил Запад в глобальных политических и экономических кризисах
- Индия: нет совместного заявления G20 из-за разногласий по Украине
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 марта (Рейтер) — В четверг высокопоставленные дипломаты из России и США встретились лицом к лицу впервые после вторжения Москвы в Украину.
По словам высокопоставленного представителя США, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова положить конец войне и призвал Москву отменить приостановку действия нового ядерного соглашения по СНВ.
Российские информационные агентства сообщили, что МИД России заявил, что Лавров и Блинкен говорили «на лету» менее 10 минут по окончании закрытого заседания и не вели никаких переговоров.
Позже Блинкен заявил на пресс-конференции, что велел Лаврову вести себя дипломатично во время незапланированной встречи.
«Я сказал госсекретарю, что независимо от того, что еще происходит в мире или что происходит в наших отношениях, Соединенные Штаты всегда будут готовы участвовать и действовать в области контроля над стратегическими вооружениями, как это сделали Соединенные Штаты и Советский Союз в разгар холодной войны», — добавил Блинкен.
Последние обновления
Посмотреть еще 2 истории
Представитель Госдепартамента заявил, что США не ждут более официального диалога с Россией на высшем уровне и не верят, что «короткая встреча» Блинкена и Лаврова изменит отношение Москвы.
Ранее на встрече министров иностранных дел США и европейские союзники призвали страны Группы 20 (G20) оказать давление на Москву с целью прекращения конфликта.
Назвав свои действия «спецвойсковой операцией», Россия обвинила Запад в том, что он превратил работу повестки дня G20 в «фарс», заявив, что западные представители хотели переложить вину за свои экономические неудачи на Москву.
«Давление на Россию»
«Мы должны продолжать призывать к прекращению агрессивной войны России и выводу войск из Украины ради международного мира и экономической стабильности», — сказал Блинкен в комментариях, опубликованных после его выступления на закрытой встрече.
Его поддержали коллеги из Германии, Франции и Нидерландов.
«К сожалению, один член G20 и еще 19 приложили усилия для создания G20.
Бербок, обращаясь к Лаврову, призвал Кремль полностью выполнить новый договор о СНВ и возобновить диалог с США.
Президент Владимир Путин объявил на прошлой неделе, что прекратит участие России в последнем договоре СНВ, обвинив Запад — без предоставления доказательств — в прямом участии в попытках нанести удар по его стратегическим авиабазам.
Выступая на конференции ООН в Женеве, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что «Соединенные Штаты пытались поставить под сомнение безопасность российских стратегических объектов, заявленных в соответствии с новым Договором о СНВ, помогая киевскому режиму в проведении против них вооруженных нападений».
Позднее Пентагон заявил, что предоставление США разведывательных данных о целях на территории России является «чушью».
Война на Украине «затронула все страны планеты с точки зрения продовольствия, энергии, инфляции», заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
‘ФАРС’
Однако российский Лавров обвинил Запад в глобальном политическом и экономическом кризисе.
«Многие западные представители превратили работу повестки G20 в фарс, желая переложить ответственность за свои неудачи в экономике на Российскую Федерацию», — сказал Лавров, согласно российскому сообщению.
По его словам, Запад ввел ограничения на экспорт российской сельхозпродукции.
Он обвинил его в том, что он «бессовестно похоронил» черноморскую зерновую инициативу, которая помогла бы экспортировать сельхозпродукцию из южных портов Украины, сообщает РИА «Новости».
В G20 входят самые богатые страны G7 и другие страны с крупной экономикой, включая Россию, Китай, Индию, Бразилию, Австралию и Саудовскую Аравию.
Индия, председательствующая на форуме в этом году, стремилась привлечь внимание к экономическим последствиям войны и таким проблемам, как изменение климата и задолженность бедных стран.
Но попытки Нью-Дели сгладить разногласия и подготовить совместное заявление или отчет были заблокированы из-за разногласий по поводу войны. Вместо этого на встрече был подготовлен «итоговый документ».
Индия отказалась обвинять Россию в войне и искала дипломатическое решение, увеличивая закупки российской нефти.
Выступая перед журналистами в конце встречи, министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар сказал: «Были разногласия по вопросу Украины.
Дополнительный отчет Афтаба Ахмеда, Нехи Ароры, Шиванги Ачарьи и Сариты Саканди Сингх, Ю.П. Раджеш; Под редакцией Раджу Гопалакришнана, Ангуса МакСвана, Марка Хайнриха и Эндрю Хэвенса.
Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».