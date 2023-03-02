Блинкен и Лавров встречаются впервые после вторжения России в Украину: оперативные обновления

В четверг госсекретарь Энтони Дж. Блинкен позвонил своему российскому представителю Сергею В. ненадолго встретился с Лавровым в кулуарах встречи группы из 20 человек, первой встречи двух высокопоставленных дипломатов с тех пор, как Россия начала свою полноценную жизнь. Полномасштабному вторжению в Украину больше года.

Неожиданная встреча состоялась, когда российское правительство использовало встречу министров иностранных дел G20 в индийской столице Нью-Дели, чтобы обвинить западные страны в «шантаже и угрозах».

В их встрече г. Блинкен г. Лавров сделал три замечания, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Госдепартамента: США будут продолжать поддерживать оборону Украины от России «до тех пор, пока это потребуется»; Россия должна присоединиться к новому договору СНВ о контроле над ядерными вооружениями, из которого она недавно вышла, и соблюдать его условия; И Россия должна освободить Пола Уилана, американского гражданина, незаконно заключенного в тюрьму Соединенными Штатами.

Чиновник не сказал, кто инициировал противостояние двух дипломатов.

Ранее в четверг г. Блинкен использовал встречу G20, чтобы призвать к выводу России из Украины ради международного мира и стабильности.

И он провел переговоры один на один с высокопоставленными дипломатами из стран G20, стремясь заручиться большей поддержкой Украины, отразить натиск российских войск и подготовиться к новому наступлению России этой весной.

«Мы должны и впредь призывать Россию прекратить агрессивную войну и уйти с территории Украины ради международного мира и экономической стабильности», — сказал он. Согласно его речи, Блинкен заявил об этом утром на закрытом заседании комитета. Комментарии Госдепартамента журналистам. «К сожалению, эта встреча в очередной раз была омрачена неспровоцированной и неоправданной войной России против Украины», — добавил он.

Мистер. Перед тем, как Блинкен вылетел в Индию из Узбекистана в среду, министр иностранных дел России Сергей В. Он сказал, что не планирует встречаться с Лавровым или министром иностранных дел Китая Цинь Ган. Поскольку война началась в феврале прошлого года, г-н Блинкен и г-н. Лавров избегал прямой конфронтации.

Мистер. Лавров и премьер-министр КНР. По итогам встречи Цинь МИД России выступил с резким заявлением, в котором обвинил Запад во «вмешательстве во внутренние дела других стран и навязывании односторонних подходов посредством угроз и угроз». Противостоять демократизации международных отношений.

Ранее в четверг российские государственные СМИ сообщили, что М. Блинкен и г. уменьшил шансы на встречу Лаврова. Российские государственные СМИ сообщили, что эти двое «сидели далеко друг от друга» во время первого пленарного заседания G20. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча между ними не состоится, поскольку «разрушение является частью логики внешней политики США в целом», сообщает государственное информационное агентство ТАСС.

Мистер. Лавров сказал, что встреча не закончится очередным совместным заявлением из-за разногласий по поводу войны на Украине.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на мероприятии. Открывает адрес видео Хотя он понимал, что на обсуждения «влияла геополитическая напряженность дня» — очевидная ссылка на войну в Украине, — он надеялся, что они будут сосредоточены на глобальных кризисах, затрагивающих многие развивающиеся страны мира. Он сослался на экономические проблемы, изменение климата и пандемии.

Но война в Украине доминировала на утреннем панельном заседании и в других частях встречи. Мистер. Блинкен встретился один на один с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром, и они обсудили, «как свести к минимуму глобальные последствия незаконной войны России в Украине» и «американо-индийское сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе», говорится в сообщении Госдепартамента. в чтении.Вторая фраза была в Азии,включая военную консолидацию для противодействия Китаю.Относится к стратегическим инициативам.

В Узбекистане в среду г. Блинкен, Президент России Владимир Васильевич. Администрация Байдена заявила, что не видит «никаких доказательств» того, что Путин готов участвовать в серьезных мирных переговорах.

Муджиб Машал Предоставленный отчет.