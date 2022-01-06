Блинкен, немецкий министр повторил предупреждение России по Украине

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Высокопоставленные американские и немецкие дипломаты подчеркнули в среду, что они навлекут на Россию последствия ее вторжения в Украину, поскольку министр иностранных дел Германии Анналина Барбок подчеркнула необходимость дипломатического решения эскалации напряженности между Москвой и Москвой. Запад.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его новый немецкий коллега встретились в Государственном департаменте перед серией встреч с российскими официальными лицами в Европе на следующей неделе.

Встревоженный наращиванием российской военной мощи вдоль украинской границы, Вашингтон сплотил европейских союзников, чтобы угрожать России санкциями, чтобы снизить напряженность.

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«Сильная трансатлантическая солидарность — самый эффективный ответ и самый действенный инструмент перед лицом российской агрессии», — сказал Блинкен, подтвердив свое обещание пойти дальше любых предыдущих санкций против России и «нанести очень большие издержки экономике и финансовой системе России». в случае, если Россия вторгнется в Украину.

Барбок сказал, что Россия осознает, что «общая позиция» Европы и США заключается в наложении «серьезных последствий» в случае вторжения, но не уточнил, какие санкционные меры примет Германия.

«Альтернативы политическому решению нет. Это должно быть ясно российскому правительству», — сказала Барбок, согласно прямой интерпретации ее комментариев после встречи с Блинкиным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналлина Барбок беседуют с представителями СМИ в Государственном департаменте в Вашингтоне, США, 5 января 2022 года. Мандель Нган / Пол через Reuters

Украина обвиняет Россию в мобилизации около 100 000 военнослужащих для подготовки к возможному вторжению, что вызывает опасения, что бушующий конфликт в Донбассе на востоке Украины может перерасти в открытую войну между соседними бывшими советскими республиками.

Президент США Джо Байден пообещал продолжить оказание военной помощи Украине для защиты от возможной российской агрессии.

Барбок сказал, что у Германии «отличная от США позиция» в отношении поставок оружия Украине, но она поддерживает украинские вооруженные силы медикаментами и помогает лечить украинских солдат, пострадавших в результате конфликта.

Блинкен и Бирбок сказали, что они также обсудили поддерживаемый Россией трубопровод «Северный поток-2», который будет поставлять природный газ в Германию в обход существующих транзитных маршрутов через Украину.

Барбок сказал, что новое коалиционное правительство, которое пришло к власти в Берлине в прошлом месяце, поддержало совместное заявление, подписанное со своим предшественником Вашингтоном в июле.

«Мы договорились об этом с европейскими партнерами, что мы будем принимать эффективные меры вместе с европейскими партнерами, если Россия будет использовать энергию в качестве оружия или если она продолжит свои агрессивные действия против Украины», — сказала она.

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(Репортаж Саймона Льюиса, Мадлен Чемберс, Кейтлин Уэббер, Андреа Шалал и Дафны Псалидакис); Редакция Джонатана Отиса

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