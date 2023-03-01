Блинкен «не планирует» встречаться со своими российскими и китайскими коллегами на встречах G-20 в Дели.

Автор Саймон Льюис

Ташкент (Рейтер) — Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что не планирует встречаться с министрами иностранных дел России или Китая во время встречи G20 в Нью-Дели.

Блинкен совершает короткую поездку по Казахстану и Узбекистану и направится в индийскую столицу на встречу G-20, где важной частью обсуждения станет вторжение Москвы в Украину.

Во встрече примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Цинь Ган.

«Нет планов видеть ни того, ни другого (министров иностранных дел Китая или России) на G20, хотя я подозреваю, что мы обязательно будем участвовать в тех или иных групповых заседаниях вместе», — сказал Блинкен журналистам в узбекской столице.

Представитель российского министерства иностранных дел заявил, что Лавров намеревался встретиться как минимум с семью министрами иностранных дел, прежде чем в среду в Индии состоится приветственный обед для делегатов из 40 стран. В четверг состоятся основные встречи G20.

Во время своей поездки в Казахстан и Узбекистан Блинкен встретился с коллегами из всех пяти стран Центральной Азии, которые находились под управлением Москвы и имели прочные торговые связи с Пекином, в преддверии встречи министров иностранных дел G20.

Соединенные Штаты ведут постоянную дипломатическую деятельность, чтобы сплотить мир против вторжения России в Украину, которое началось более года назад.

(Эта история была переформулирована, чтобы исправить опечатку в абзаце 4)

(Отчетность Саймона Льюиса, сценарий Судипто Гангули, редактирование Раисы Касулуски и Чидзу Номияма)