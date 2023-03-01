Блинкен «не планирует» встречаться со своими российскими и китайскими коллегами на встречах G-20 в Дели.

Автор Саймон Льюис
Ташкент (Рейтер) — Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что не планирует встречаться с министрами иностранных дел России или Китая во время встречи G20 в Нью-Дели.
Блинкен совершает короткую поездку по Казахстану и Узбекистану и направится в индийскую столицу на встречу G-20, где важной частью обсуждения станет вторжение Москвы в Украину.
Во встрече примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
«Нет планов видеть ни того, ни другого (министров иностранных дел Китая или России) на G20, хотя я подозреваю, что мы обязательно будем участвовать в тех или иных групповых заседаниях вместе», — сказал Блинкен журналистам в узбекской столице.
Представитель российского министерства иностранных дел заявил, что Лавров намеревался встретиться как минимум с семью министрами иностранных дел, прежде чем в среду в Индии состоится приветственный обед для делегатов из 40 стран. В четверг состоятся основные встречи G20.
Во время своей поездки в Казахстан и Узбекистан Блинкен встретился с коллегами из всех пяти стран Центральной Азии, которые находились под управлением Москвы и имели прочные торговые связи с Пекином, в преддверии встречи министров иностранных дел G20.
Соединенные Штаты ведут постоянную дипломатическую деятельность, чтобы сплотить мир против вторжения России в Украину, которое началось более года назад.
(Эта история была переформулирована, чтобы исправить опечатку в абзаце 4)
(Отчетность Саймона Льюиса, сценарий Судипто Гангули, редактирование Раисы Касулуски и Чидзу Номияма)
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