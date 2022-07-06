Блинкен окажет давление на G20, чтобы Россия открыла морские пути, Китай предостерегает Украину

ВАШИНГТОН (Рейтер) — На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал страны G20 оказать давление на Россию, чтобы она поддержала усилия Организации Объединенных Наций по открытию морских путей, закрытых из-за конфликта на Украине, и неоднократно предупреждал Китай не поддерживать военные усилия Москвы. .

В среду Блинкен направляется в Азию на встречу министров иностранных дел G20, которая состоится в пятницу на Бали. Его поездка будет включать его первую встречу с его китайским коллегой Ван И с октября, но не ожидается, что он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Читать далее

Аналитики ожидают спорной министерской встречи G20, на которой Вашингтон и его союзники обвинят Москву в глобальной нехватке продовольствия после того, как 24 февраля она вторглась в Украину, крупного экспортера зерна, а Россия, которая также является крупным экспортером зерна, возложит вину на санкции. Состояние.

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Рамин Толуй, помощник госсекретаря по экономическим и торговым вопросам, заявил журналистам, что Blinken укрепит энергетическую безопасность и инициативу ООН, направленную на то, чтобы попытаться вернуть украинские и российские продукты питания и удобрения на мировые рынки.

«Страны G20 должны призвать Россию к ответу и настаивать на ее поддержке продолжающихся усилий ООН по открытию морских путей для доставки зерна», — сказал он. «Независимо от того, происходит ли это на уровне G-20 или на уровне стран G-20, это важный момент, который сделает госсекретарь Блинкен», — сказал он.

Украина, которая обвиняет Россию в препятствовании движению ее кораблей, заявила на этой неделе, что ведет переговоры с Турцией и ООН по обеспечению гарантий экспорта зерна. Читать далее

Россия отрицает, что блокирует любое движение зерна, и говорит, что Украина несет ответственность за отсутствие движения, отчасти из-за того, что, по ее словам, ведутся работы по добыче полезных ископаемых в ее портах.

Высокопоставленный американский дипломат по Восточной Азии Дэниел Креттенбринк заявил, что ожидает «откровенного» обмена мнениями по Украине на переговорах Блинкена с китайским главой Ван, которые ожидаются в субботу.

«Это будет еще одна возможность… выразить наши ожидания относительно того, что мы ожидаем от Китая, и чего он не будет делать в контексте Украины», — сказал он.

Незадолго до российского вторжения в Украину Пекин и Москва объявили о «безграничном» партнерстве. Но официальные лица США заявили, что они не видели, чтобы Китай уклонялся от санкций США в отношении Москвы или поставлял России военную технику. Читать далее

Однако Китай отказался осудить действия России и раскритиковал радикальные санкции. Официальные лица США предупредили о последствиях, включая санкции, если Китай начнет оказывать материальную поддержку военным усилиям России.

Вашингтон называет Китай своим главным стратегическим соперником и опасается, что однажды он может попытаться силой захватить автономный остров Тайвань, как Россия напала на Украину.

Креттенбринк сказал, что «крайне важно» поддерживать открытые линии связи с китайскими коллегами, «чтобы предотвратить любые просчеты, которые могут непреднамеренно привести к конфликту и конфронтации».

Встреча с Ваном станет последним контактом на высоком уровне между официальными лицами США и Китая.

Несмотря на общее стратегическое соперничество между Вашингтоном и Пекином, две крупнейшие экономики мира остаются основными торговыми партнерами. Президент Джо Байден рассматривал возможность отмены тарифов на ряд китайских товаров, чтобы обуздать рост инфляции в США в преддверии ноябрьских промежуточных выборов с прицелом на контроль Конгресса. Читать далее

Министр финансов США Джанет Йеллен беседовала с вице-премьером Китая Лю Хэ в понедельник, а советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в прошлом месяце встретился с высокопоставленным китайским дипломатом Ян Цзечи в Люксембурге. читать далее Ожидается, что Байден и председатель КНР Си Цзиньпин выступят в ближайшие недели. Читать далее

Белый дом заявил в четверг, что он все еще рассматривает варианты снижения тарифов на китайский импорт, даже несмотря на то, что требования промышленности к сохранению тарифов на прежнем уровне растут. Читать далее

Лавров и Блинкин не встречались с тех пор, как Москва вторглась в Украину, а Вашингтон и его союзники поддерживают Киев поставками оружия.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что сейчас не время для очередной встречи. «Мы хотели бы, чтобы русские серьезно относились к дипломатии. Мы этого еще не видели», — сказал он.

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Дополнительные репортажи Хумиры Памук, Сьюзан Хеффи, Дойны Чиако и Дэвида Бронстрома; Под редакцией Эндрю Хэвенса, Чидзу Номиямы, Билла Беркро, Маргариты Чой и Лесли Адлер

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