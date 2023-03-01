В то время как война Москвы против Украины идет уже второй год, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность региональной стабильности во время короткой поездки по центральноазиатским соседям России.

Во время своей первой поездки в Центральную Азию в качестве госсекретаря Блинкен недавно встретился с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, также известными как группа С5+1. Подчеркивание Поддержка США «суверенитета, независимости и территориальной целостности» наций.

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лью сказал В преддверии турне «главная цель» Госдепартамента заключалась в том, чтобы показать, что «Соединенные Штаты являются надежным партнером» в отличие от России.

Двухпартийные сенаторы представили закон, направленный на предотвращение более токсичных сходов с рельсов.



внутри коллектива пресс-конференция Вместе с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Дилуберти Блинкен похвалил страну за то, что страна приняла 200 000 российских граждан, бежавших после войны, начавшейся в феврале прошлого года, и предоставила Украине продовольствие, одежду и другую гуманитарную помощь.

Тилеуберди сказал, что Казахстан имеет «очень исторические связи» как с Россией, так и с Украиной, что усложняет экономическую динамику в регионе, но сказал, что не позволит использовать российскую агрессию или свою территорию для уклонения от санкций.

С 26 февраля по 3 марта Блинкен отправится в Индию на встречу министров иностранных дел G-20, завершив свои визиты в Казахстан и Узбекистан.