Блинкен посещает Африку, чтобы противостоять магии русского наступления | военные новости между россией и украиной

Государственный департамент США объявил в пятницу, что госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в следующем месяце в Южную Африку, Демократическую Республику Конго и Руанду в то время, когда Вашингтон наращивает дипломатические усилия в Африке, чтобы противостоять нападению России. магия.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд отправится в августе в Гану и Уганду, а глава отдела помощи США Саманта Пауэр недавно совершила поездку в Кению, давнего союзника Вашингтона, а также в Сомали, где она подчеркнула ухудшение недоедания, вызванное российским вторжением для Украины.

Дипломатия возникла после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил обширную поездку по Африке, где он пытался обвалить мировые цены на продукты питания в результате западных санкций — идея, отвергнутая Вашингтоном, сославшись на блокаду Москвой украинских портов.

Блинкен пошлет сообщение о том, что «африканские страны являются геостратегическими игроками и важными партнерами в решении самых насущных проблем нашего времени, от продвижения открытого и стабильного международного порядка до устранения последствий изменения климата, отсутствия продовольственной безопасности и глобальных пандемий и формирования наших технологий. и экономическое будущее», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Южная Африка, лидер развивающегося мира, стала главным полем дипломатической битвы, потому что она оставалась решительно нейтральной в войне на Украине, отказываясь присоединиться к призывам Запада осудить Москву, которая все еще питает симпатию к исторически сложившейся оппозиции Советского Союза апартеиду.

Блинкен посетит Йоханнесбург и столицу исполнительной власти Преторию с 7 по 9 августа. Затем он направится в Киншасу, столицу Демократической Республики Конго, чтобы продемонстрировать свою поддержку крупнейшей стране Африки к югу от Сахары, пытающейся перевернуть страницу многолетнего конфликта.

Он продолжит свою поездку в Руанду, где наблюдалась эскалация напряженности в отношениях с Демократической Республикой Конго после того, как ее соседа на востоке обвинили в поддержке повстанцев 23 марта, что Кигали отрицал.

Государственный департамент заявил, что Блинкен будет настаивать на освобождении Пола Руссабагины, которому приписывают спасение сотен жизней во время геноцида 1994 года и вдохновителя фильма «Отель «Руанда»».

Русабагина, постоянный житель США, критик президента Руанды Поля Кагаме, был приговорен к 25 годам тюремного заключения за «терроризм» после того, как в 2020 году в Кигали приземлился самолет, предположительно направлявшийся в Бурунди.

Блинкен совершит свою вторую поездку в страны Африки к югу от Сахары с момента вступления в должность в прошлом году в администрации президента Джо Байдена. В конце прошлого года он побывал в Кении, Нигерии и Сенегале.

До российского вторжения в Украину в феврале американские усилия в Африке имели важное вспомогательное значение в плане конкуренции с Китаем, который вкладывал деньги в строительство инфраструктуры на континенте и противопоставлял себя Соединенным Штатам, не требуя демократии или прав человека.

Хотя администрация Байдена определила Китай как основного долгосрочного соперника Соединенных Штатов, в краткосрочной перспективе она сосредоточилась на противостоянии с Россией.

Западные страны в подавляющем большинстве выразили свой гнев и попытались наказать Москву за ее вторжение в Украину, но развивающиеся страны, особенно в Африке и Южной Азии, были более неохотны.

Йовери Мусевени, опытный лидер Уганды, куда направляется Томас Гринфилд, встретился с Лавровым во вторник и сказал: «Как мы можем быть против того, кто никогда не причинял нам вреда?»

Лавров, выступая на следующий день в Эфиопии, призвал Африку сопротивляться миру, «полностью подчиненному Соединенным Штатам», и предупредил, что другим странам грозит наказание, если они вступят в противоречие с интересами Запада.

Блинкен в среду назвал поездку Лаврова «отчаянной оборонительной игрой, призванной оправдать перед миром действия России», в том числе ее «агрессию» на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон, имеющий большой опыт работы в Африке, во время визита в Бенин в среду назвал Россию «одной из последних империалистических колониальных держав».

Во время своей поездки на Африканский Рог Администратор USAID сообщила о экстренной помощи на сумму более 1 миллиарда долларов для борьбы с растущим голодом и призвала другие страны, такие как Китай и Россия, последовать их примеру.