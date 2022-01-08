Блинкен предупреждает Россию о «серьезных последствиях» для Украины | новости политики

Высокопоставленный американский дипломат говорит, что Вашингтон полностью привержен диалогу, но прогресс должен быть «улицей с двусторонним движением».

В преддверии важных переговоров между американскими и российскими дипломатами на следующей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Москву о «серьезных последствиях», если она продолжит то, что он назвал агрессивными действиями в Европе, особенно наращивание военной мощи на границе с Украиной.

Выступая в пятницу перед журналистами из Госдепартамента, Блинкен сказал, что Вашингтон все еще ищет дипломатическое решение проблем с Москвой, но добавил, что прогресс должен быть «улицей с двусторонним движением».

«Мы готовы жестко ответить на дальнейшую российскую агрессию», — сказал он. Но дипломатическое решение все же возможно и предпочтительно, если его выберет Россия.

Соединенные Штаты и Россия начнут переговоры в Женеве, посвященные напряженности в Украине, в понедельник. Делегации возглавят заместитель госсекретаря США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

НАТО и Россия также должны начать собственные переговоры в Брюсселе в конце следующей недели.

В конце декабря президент Джо Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В заявлении, описывающем переговоры, Белый дом заявил, что Байден призвал Путина к «деэскалации» напряженности и «дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры решительно отреагируют, если Россия продолжит вторжение в Украину».

Блинкен повторил это сообщение в пятницу, заявив, что Вашингтон и его союзники готовы принять беспрецедентные экономические меры против Москвы.

«Наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией, чтобы мы могли сотрудничать, когда это отвечает нашим общим интересам, и разрешать наши разногласия путем открытого и откровенного диалога», — сказал он.

Будет очень трудно добиться реального прогресса, если Россия продолжит эскалацию военного строительства и подстрекательскую риторику. И мы ясно дали России понять, с чем она столкнется, если продолжит идти по этому пути, включая экономические меры, которые мы раньше не применяли — ужасные последствия».

Со своей стороны, российское правительство после телефонного разговора между Путиным и Байденом предупредило США, что введение значительных санкций против России станет «фатальной ошибкой».

Российские военные концентрируют свои силы у границы с Украиной, что вызывает у США и Европы опасения, что Россия может готовиться к неизбежному вторжению в соседнюю страну.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году и вскоре после этого поддержала сепаратистское восстание на востоке страны, доведя отношения между Москвой и Западом до минимума после окончания холодной войны.

По данным KEV, в боях в промышленной зоне Украины, известной как Донбасс, на данный момент погибло более 14 000 человек.

Россия, которая рассматривает НАТО как стратегическую угрозу в Восточной Европе, ищет гарантии безопасности, чтобы военный альянс под руководством США остановил свою экспансию на восток в бывшие советские республики.

Но Блинкен в пятницу назвал НАТО оборонительным альянсом, который «призван защищать, а не нападать».

Ранее сегодня НАТО выразило свою поддержку Украине против любых возможных военных действий России после виртуальной встречи министров иностранных дел альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался против предоставления России права вето на то, какая страна может вступить в альянс.

«Мы не можем оказаться в ситуации, когда у нас есть второсортные члены НАТО, когда НАТО как альянсу не разрешено их защищать», — сказал он.

Столтенберг также преуменьшил мнение, что Украина представляет угрозу для России. «Я думаю, во всяком случае, что вызовом для них является идея стабильной, демократической Украины», — сказал он.