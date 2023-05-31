Блинкен призывает Турцию немедленно согласиться на вступление Швеции в НАТО

[1/4] Государственный секретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обмениваются рукопожатием во время пресс-конференции в Лулео, Швеция, 30 мая 2023 г. Агентство новостей TT/Йонас Экстремер через Reuters

Блинкен хочет решить проблему «за несколько недель»

Он отрицает связь продажи F-16

Швеция заявляет, что сделала то, что обещала Турция

ЛУЛЕА, Швеция/ВАШИНГТОН (Рейтер) — Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник призвал Турцию немедленно завершить вступление Швеции в НАТО, заявив, что северная страна уже предприняла важные шаги для устранения возражений Анкары против ее членства.

Блинкен также отказался предположить, что администрация Байдена связывала одобрение Турцией вступления Швеции в НАТО с продажей Анкаре истребителей F-16, хотя он сказал, что Конгресс США делает это. Днем ранее президент США также намекнул на помолвку.

Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции в Лулео на севере Швеции, Блинкен сказал, что Вашингтон продолжит работу по завершению вступления Швеции в НАТО к саммиту в середине июля, на котором соберутся главы государств альянса.

«Мы думаем, что пришло время, и нет причин не двигаться вперед», — сказал Блинкен. «Турция выразила важные и законные опасения. И Швеция, и Финляндия ответили на эти опасения».

«Мы с нетерпением ждем завершения этого процесса в ближайшие недели. Мы не сомневаемся, что это может быть, это должно быть, и мы ожидаем, что это будет», — сказал он.

Блинкен также заверил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу во вторник, что он верит в то, что Швеция готова присоединиться к коалиции сейчас, согласно заявлению министерства иностранных дел о телефонном разговоре между ними.

Швеция и Финляндия в прошлом году подали заявку на вступление в НАТО, отказавшись от давней военной политики неприсоединения после вторжения России в Украину. Предложения о членстве должны быть одобрены всеми членами НАТО, но Турция и Венгрия еще не приняли предложение Швеции.

Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО в марте, но заявляет, что Швеция укрывает членов вооруженных групп, которых она считает террористами.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими турецкими коллегами по этому конкретному вопросу», — сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристсон.

Он сказал, что Швеция реализует «самую последнюю часть» меморандума о действиях с новым антитеррористическим законодательством, которое должно вступить в силу 1 июня.

Мы сделали то, что сказали нашим турецким друзьям».

Ранее во вторник Турция призвала Швецию привлечь к ответственности виновных в поднятии флага запрещенной группы над зданием парламента в Стокгольме в день выборов в Турции, продливших срок правления президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ссылка на F-16S

Турция стремилась купить в США F-16 на сумму до 20 миллиардов долларов и почти 80 комплектов модернизации. Но сделка застопорилась из-за возражений Конгресса США по поводу отказа Анкары дать зеленый свет расширению НАТО, ее послужному списку в области прав человека и ее политике в отношении Сирии. Администрация Байдена неоднократно заявляла, что поддерживает продажу.

В понедельник Байден сообщил журналистам, что после разговора с президентом Турции Эрдоган подтвердил желание Турции купить самолеты, добавив, что он сказал ему, что Вашингтон хочет дать согласие на вступление Швеции в НАТО.

Комментарии Байдена, казалось, поддерживали то, что многие наблюдатели назвали компромиссом между двумя проблемами. Но во вторник Блинкен подтвердил, что администрация не считает эти случаи связанными.

«Хотя мы не связываем эти две проблемы — когда я говорю, что мы имеем в виду администрацию Байдена, — некоторые члены Конгресса связывают это», — сказал Блинкен.

Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер заявила журналистам, что одобрение вступления Швеции в НАТО «не является условием» для продажи F-16 Турции, но отметила, что Конгресс играет важную роль в продаже оружия.

Двухпартийная группа сенаторов заявила в февральском письме Байдену, что неспособность Турции ратифицировать протоколы о присоединении Швеции и Финляндии, которые в то время все еще находились на рассмотрении, «поставит под сомнение предстоящую продажу» самолетов F-16.

(Отчетность Филипа Бленкинсопа в Лулео, Хумейры Памук, Саймона Льюиса и Стива Холланда в Вашингтоне, Йохана Аландера и Саймона Джонсона в Стокгольме; под редакцией Коннора Хамфриса и Розальбы О’Брайен.

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