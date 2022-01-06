Блинкен считает, что перед ключевыми встречами с США на следующей неделе у России есть «два пути»

Посол США сказал, что две встречи между США и международным сообществом в Москве были нацелены на «дипломатию и расширение», чтобы разрядить потенциальный кризис, поскольку Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. .

«Возобновление агрессии против Украины предотвратит серьезные последствия, в том числе огромные затраты», — сказал Блинген.

Блинген сделал это за несколько дней до встречи первой делегации США с Россией в Женеве на следующей неделе.

«Важно, чтобы мы начали эти разговоры», — сказал он.

«Настоящий вопрос заключается в том, серьезно ли Россия относится к дипломатии или к замедлению расширения», — сказал Блинген. Официальный представитель министерства иностранных дел Нейт Прайс заявил во вторник, что переговоры между США и Россией будут сосредоточены на «относительно узких двусторонних вопросах», а на встречах в НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) будут обсуждаться более широкие вопросы. Это коснется Европы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Пси заявила в среду, что Соединенные Штаты планируют поднять на следующей неделе вопрос о неправомерных действиях России, включая вторжение в соседние страны, использование химического оружия и срыв выборов. «Мы не знаем, что принесут переговоры на следующей неделе, но наш подход к обсуждениям будет зависеть от практики, результатов, и мы считаем, что есть области, в которых мы можем двигаться вперед с Москвой. Если они готовы к столу переговоров, мы можем двигаться дальше. вперед.» «Если Россия серьезно относится к дипломатии и расширению, есть вещи, которые мы все можем сделать относительно быстро, чтобы укрепить доверие и уменьшить некоторые из наших опасений», — сказал Блинген в среду. Он не уточнил, какими будут эти меры укрепления доверия. READ Россия продвигает маршрут через Северное море как альтернативу Суэцкому каналу «Есть также проблемы, которые могут быть решены, и на их решение нужно время, особенно когда речь идет о контроле над вооружениями», — сказал он. «Вы не пришли к соглашению о контроле над вооружениями в течение нескольких недель». В беседе со своим немецким союзником в среду Блинкен предупредил, что закрытие вызывающего споры трубопровода «Северный поток — 2» между Россией и Германией будет сигналом о российском вторжении. Он отметил, что в настоящее время по трубопроводу нет потока газа и что, если Россия возобновит оккупацию Украины, будет трудно увидеть, как газ будет течь через нее в будущем. «Некоторые могут рассматривать« Северный поток — 2 »как иностранную валюту, которую Россия может использовать против Европы; на самом деле, использование Россией России в обмен на иностранную валюту является иностранной валютой», — сказал он. Блинкен осудил «ложную историю России о том, что Украина пытается спровоцировать конфронтацию с Россией». «Это похоже на то, как лиса говорит, что нет другого способа атаковать курицу, потому что куры каким-то образом ей угрожают», — сказал он.

Кевин Липдог CNN внес свой вклад в отчет.