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Блинкен: у России есть планы «еще больше» нарастить силы на границах с Украиной

19 января, 2022
Toma Kulikov

«Мы знаем, что есть планы еще больше увеличить эти силы в очень короткие сроки», — сказал Блинкен о массовом наращивании войск у украинских границ. «И это дает президенту Путину возможность также в очень короткие сроки предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины, и это, конечно, привлекло не только наше внимание, но и внимание практически всех наших союзников и партнеров, а не только в Европе, даже за ее пределами».

«Это критическое время для Украины», — объяснил Блинкен собравшимся примерно из 60 человек, выступая вместе с временным поверенным в делах Кристиной Квин.

Блинкен предупредил Россию, что из этой ситуации есть два выхода.

«Есть путь дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить любые разногласия мирным путем с помощью дипломатии», — сказал он. «Очевидно, что предпочтительный путь, безусловно, самый ответственный путь и тот, который мы бы предпочли, но есть и тот, если Россия решит возобновить путь агрессии, конфликта, конфликта и последствий для России».

Блинкен сказал, что президент Джо Байден попросил свою команду «подвести итоги» ситуации после интенсивных переговоров с союзниками, а также разговоров с Россией, и «подтвердить» приверженность США Украине.

«Я очень, очень надеюсь, что мы сможем сохранить это дипломатическим и мирным путем, но в конечном итоге это будет решение президента Путина», — заключил он.

Дженнифер Ханслер из CNN внесла свой вклад в этот отчет.

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