Блинкин предупреждает Москву о последствиях наращивания войск возле Украины

Министр иностранных дел Энтони Блинкен дает брифинг по окончании встречи министров иностранных дел НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия, 24 марта 2021 года.
Оливер Хасслетт | Рейтер
В воскресенье министр иностранных дел Энтони Блинкин заявил, что обеспокоен численностью российских войск, сосредоточенных на границе с Украиной, и предупредил Москву, что «агрессивное поведение будет иметь последствия».
Сказал Блинкен во время интервью на сайте Sunday’s Meet the Press.
«Президент Байден очень четко дал понять об этом. Если Россия будет действовать опрометчиво или насильственно, это будет стоить дорого, и будут последствия», – сказал Блинкен, добавив, что США обсуждают агрессию на границе с союзниками и партнерами.
В пятницу Блинкен говорил со своими немецкими и французскими коллегами, в частности, о «российских провокациях против Украины».
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что администрация Байдена консультируется с союзниками по НАТО по поводу эскалации напряженности и нарушений режима прекращения огня.
«Соединенные Штаты все больше обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая передвижение российских войск на украинской границе», – сказала она репортерам в четверг, охарактеризовав этот вопрос как «очень тревожный».
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В последние недели Москва усилила свое военное присутствие вдоль украинской границы, что вызвало опасения на Западе в связи с нарастающим военным конфликтом между двумя соседними странами. В Минобороны России заявили, что В этом месяце прошло более 4000 учений. Чтобы проверить боеготовность своих сил.
Президент Украины Владимир Зеленский посещает позиции вооруженных сил у линии фронта с поддерживаемыми Россией сепаратистами во время своей рабочей поездки в Донбасс, Украина, 8 апреля 2021 года.
Пресс-служба президента Украины | Благотворительность | Через Reuters
В прошлом месяце украинское правительство заявило, что четверо его солдат погибли в результате российской бомбардировки Донбасса. Москва отрицает наличие войск на востоке Украины. С 2014 года Киев борется с поддерживаемыми Россией сепаратистами в конфликте, в результате которого, по данным ООН, погибло не менее 13000 человек.
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков В пятницу он заявил, что Москва будет перемещать свои силы через территорию России по своему усмотрению, назвав эскалацию напряженности «беспрецедентной». Он также указал, что Украина находится на грани гражданской войны, которая угрожает безопасности России.
Песков сказал: «Кремль обеспокоен возможностью возобновления гражданской войны на Украине. Если гражданская война возобновится, широкомасштабные военные действия у наших границ поставят под угрозу безопасность Российской Федерации». По данным Associated Press. «Продолжающаяся эскалация напряженности беспрецедентна».
Согласно заявлению Кремля, президент России Владимир Путин обвинил Украину в возобновлении «опасных провокационных действий» в телефонном разговоре в пятницу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кремль ранее заявлял, что обеспокоен эскалацией напряженности на востоке Украины и опасается, что киевские силы пытаются возобновить конфликт.
На прошлой неделе Пентагон повторил свой призыв к Кремлю разъяснить свое решение отправить войска к границе.
«Русские участвуют в наращивании военной мощи вдоль восточной границы Украины и на полуострове Крым, который все еще принадлежит Украине, и это вызывает озабоченность. Мы хотим больше узнать о том, что они делают и что они делают. намерения есть “, – заявил журналистам в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби. Это ведет к безопасности и стабильности в стране».
Позже на этой неделе министр обороны Ллойд Остин встретится лично с министром НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.