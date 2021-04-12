Блинкин предупреждает Москву о последствиях наращивания войск возле Украины

Министр иностранных дел Энтони Блинкен дает брифинг по окончании встречи министров иностранных дел НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия, 24 марта 2021 года.

В воскресенье министр иностранных дел Энтони Блинкин заявил, что обеспокоен численностью российских войск, сосредоточенных на границе с Украиной, и предупредил Москву, что «агрессивное поведение будет иметь последствия».

Сказал Блинкен во время интервью на сайте Sunday’s Meet the Press.

«Президент Байден очень четко дал понять об этом. Если Россия будет действовать опрометчиво или насильственно, это будет стоить дорого, и будут последствия», – сказал Блинкен, добавив, что США обсуждают агрессию на границе с союзниками и партнерами.

В пятницу Блинкен говорил со своими немецкими и французскими коллегами, в частности, о «российских провокациях против Украины».

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что администрация Байдена консультируется с союзниками по НАТО по поводу эскалации напряженности и нарушений режима прекращения огня.

«Соединенные Штаты все больше обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая передвижение российских войск на украинской границе», – сказала она репортерам в четверг, охарактеризовав этот вопрос как «очень тревожный».

Читать далее: Соединенные Штаты обеспокоены передвижением российских войск возле Украины и обсуждают региональную напряженность с союзниками по НАТО.

В последние недели Москва усилила свое военное присутствие вдоль украинской границы, что вызвало опасения на Западе в связи с нарастающим военным конфликтом между двумя соседними странами. В Минобороны России заявили, что В этом месяце прошло более 4000 учений. Чтобы проверить боеготовность своих сил.