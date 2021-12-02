Блинкин противостоит российскому Лаврову из-за Украины, предупреждает о «больших издержках»

Авторы Хумира Памук и Иоганн Алландер

СТОКГОЛЬМ (Рейтер). Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Москву о «высоких ценах», которые Россия заплатит в случае вторжения на Украину, и призвал своего российского коллегу в четверг искать дипломатический выход из кризиса.

Блинкен вручил предупреждение министру иностранных дел России Сергею Лаврову на так называемой «откровенной» встрече в Стокгольме и сказал, что президенты Джо Байден и Владимир Путин, скорее всего, скоро выступят.

«Вы очень ясно заявили о нашей глубокой озабоченности и решимости привлечь Россию к ответственности за ее действия, включая наше обязательство работать с европейскими союзниками, чтобы наложить на Россию серьезные издержки и последствия, если она предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины», — заявил Блинкен на пресс-конференции. . после встречи.

«Теперь Россия должна снизить нынешнюю напряженность, остановив недавнее наращивание войск, вернув войска на их нормальные позиции мирного времени и воздерживаясь от дальнейшего запугивания и попыток дестабилизировать Украину», — добавил он.

Перед переговорами с Блинкиным Лавров заявил журналистам, что Москва готова к диалогу с Киевом. «Мы, как заявил президент Путин, не хотим конфликтов», — сказал он.

Украина заявляет, что Россия сосредоточила более 90 000 военнослужащих возле своей протяженной совместной границы, в то время как Москва обвиняет Киев в том, что он продолжает наращивать свою военную мощь. Он отверг подстрекательские предположения о том, что он готовится атаковать своего южного соседа, и отстоял свое право размещать силы на своей территории по своему усмотрению.

Россия и Украина имеют многовековую общую историю и были двумя крупнейшими республиками Советского Союза до его распада в 1991 году, поэтому Москва рассматривает стремление своего соседа вступить в НАТО как оскорбление и угрозу.

С самого начала последнего кризиса Москва требует от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности, что НАТО не примет Украину в качестве своего члена и не развернет там ракетные системы для нацеливания на Россию.

История продолжается

«Мы позаботимся о том, чтобы наш голос был услышан, но главное — это наша безопасность», — сказал Лавров на пресс-конференции позже.

«Если НАТО по-прежнему отказывается обсуждать этот вопрос или гарантии или идеи, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным, мы, конечно, примем меры для обеспечения того, чтобы наша безопасность, суверенитет и территориальная целостность не зависели ни от кого другого», — добавил он.

Однако он пришел к более примирительной ноте, предложив России и США положить конец долгому спору о размерах своих посольств и начать рассмотрение этого вопроса заново.

главный разговор

Кремль уже несколько недель говорит о возможности второй встречи на высшем уровне между Путиным и Байденом. Их последнее нападение произошло в Женеве в июне, менее чем через два месяца после того, как Россия сократила свое предыдущее наращивание более 100 000 военнослужащих на границе с Украиной.

«Я думаю, что в ближайшем будущем президенты, скорее всего, выступят напрямую», — сказал Блинкен.

И американец воздержался от объяснения экономических санкций, с которыми Россия может столкнуться в случае вторжения в своего соседа, только сказав, что «Москва очень хорошо знает мир о том, что возможно».

Россия выдержала несколько раундов международных санкций с тех пор, как она захватила Крым у Украины в 2014 году. Но теперь у западных правительств есть новый потенциальный рычаг, поскольку Москва ожидает разрешения немецких регулирующих органов на прокачку газа по недавно построенному трубопроводу стоимостью 11 миллиардов долларов по дну Балтийского моря.

Блинкен заявил, что Москва и Киев должны выполнить свои обязательства в рамках Минского мирного процесса, который направлен на прекращение войны между пророссийскими сепаратистами и украинскими правительственными силами на востоке бывшей советской республики.

Блинкен сказал, что Вашингтон был готов содействовать этому, но «если Россия решит продолжить конфронтацию, будут серьезные последствия».

Восточная точка воспламенения

Кремль заявил в четверг — перед встречей Лаврова и Блинкина, — что вероятность нового конфликта на востоке Украины остается высокой и что Москва обеспокоена «агрессивной» риторикой Киева и увеличением того, что она охарактеризовала как провокационные действия в этом направлении. . Контакт правительственных сил с пророссийскими сепаратистами.

Киев отрицал какое-либо намерение попытаться вернуть мятежные территории силой и обвинил Россию в распространении «пропагандистской чепухи» с целью прикрыть свои агрессивные намерения.

Россия отдельно заявила, что арестовала трех подозреваемых агентов украинской разведки, в том числе одного, обвиняемого в заговоре с целью совершения нападения с применением двух самодельных бомб. Киев отверг обвинения как сфабрикованные.

На прошлой неделе президент Украины заявил, что Киев предотвратил поддерживаемый Россией заговор, который Кремль отрицает.

Отношения между Востоком и Западом упали до самого низкого уровня после окончания холодной войны и распада Советского Союза. Министр обороны США Ллойд Остин ошибочно подчеркнул этот момент, когда сказал во время визита в Южную Корею: «В лучшем случае … мы не увидим вторжения Советского Союза на Украину».

(Репортаж Никласа Боланда, Анны Рингстром, Саймона Льюиса и Эндрю Осборна; сценарий Марка Тревельяна; редактирование Гарета Джонса, Ника Макфи и Фрэнсис Керри)