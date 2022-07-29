Блинкин требует от российского министра освобождения американцев

Автор Мэтью Ли | Служба новостей

Министр иностранных дел Энтони Блинкен сказал, что в пятницу он разговаривал по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и призвал Москву принять предложение США об освобождении звезды WNBA Бритни Гренье и еще одного задержанного в США Пола Уилана.

Это первый разговор Блинкена со своим российским коллегой после февральского вторжения России в Украину.

Блинкен не сообщил деталей ответа Лаврова на то, что он ранее назвал «существенным предложением» России освободить Уилана и Грейнера. Блинкен публично запросил звонок и сообщил, что России было сделано предложение, которое, по словам людей, знакомых с этим, предусматривало обмен Уилана и Грейнера на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута.

Блинкен описал звонок как «откровенный и прямой разговор», в котором основное внимание уделялось предложению об освобождении американцев. Я призвал министра иностранных дел Лаврова продвинуть это предложение. Я не могу дать вам оценку того, более или менее вероятно это».

Блинкен также сказал, что он настаивал на важности России после сделки, позволяющей украинским партиям зерна покинуть Черное море, и предупредил его о последствиях, если Москва продолжит реализацию своих предполагаемых планов по аннексии частей восточной и южной Украины.

Блинкин сказал, что он сказал Лаврову, что мир «никогда не признает» какую-либо аннексию украинской территории, что, по его словам, «приведет к значительным дополнительным расходам для России».

Он отказался комментировать, как Лавров отреагировал на его сообщения. «Я не хочу описывать какие-либо ответы министра иностранных дел Лаврова».