Блог Black Friday Live Nintendo Switch: лучшие предложения на консолях, играх и многом другом

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(Изображение предоставлено: Будущее) Еще один способ воспользоваться преимуществами распродажи «Черная пятница» в британском магазине Nintendo — создать свой собственный комплект. Таким образом, вы можете получить бесплатный пакет с любой комбинацией консоли и игры. Это справедливо для всех консолей: оригинального Switch, Switch Lite и Switch OLED. Существует целый ряд чехлов на выбор, и обычно они стоят 14,99 или 24,99 фунтов стерлингов.

(Изображение предоставлено: Будущее) официальный Интернет-магазин Nintendo (Откроется в новой вкладке) Акция «Черная пятница» также началась в Великобритании. Скидка до 33% на некоторые цифровые игры и скидка 50% на некоторые товары с покемонами. Что насчет консолей? У него есть куча связанных предложений, но только на оригинальном Switch. Один из них мы видим во многих ритейлерах: Switch + Mario Kart 8 + 3-месячная онлайн-подписка за 259,99 фунтов стерлингов. (Откроется в новой вкладке). Но у него также есть возможность сгруппировать его. Вторая игра и чехол за 309,99 фунтов стерлингов. (Откроется в новой вкладке). Вторыми вариантами игры являются Mario Party Superstars, Super Mario 3D World и Bowser’s Fury или Animal Crossing: New Horizons.

(Изображение предоставлено: Будущее) Итак, приведенная ниже сделка забавна, но хорошая новость заключается в том, что все сделки Nintendo Switch в Черную пятницу в Великобритании, которые мы видели за последние несколько дней, все еще в наличии. Это включает в себя более щедрый набор Pokémon Scarlet и Violet от Very. Ты можешь получить Nintendo Switch OLED + Pokémon Scarlet и Violet для 389 фунтов стерлингов 329 фунтов стерлингов (Откроется в новой вкладке), что здорово, если учесть, что одна только консоль обычно продается по цене 309,99 фунтов стерлингов. Так что большое спасибо; Это реальная сделка!

(Изображение предоставлено: Будущее) В Великобритании уже полночь, и мы все знаем, что это значит. На самом деле Черная пятница. Или, по крайней мере, то, что раньше называлось Черной пятницей, потому что это стало одним днем ​​в году, который теперь длится целый месяц. Видели ли мы внезапный взрыв сделок Nintendo Switch в Черную пятницу, когда уже пятница? Эм… нет… нет, мы этого не сделали. Если не считать этой удивительной щедрости Сэкономьте 1 фунт стерлингов Тоже закончилось. Да, вы прочитали это правильно. Очень невероятно 1 фунт покемонов Скарлетт (Откроется в новой вкладке)Фактически, 1 фунт фиолетового покемона (Откроется в новой вкладке) Также — последняя игра про покемонов, вышедшая буквально неделю назад. READ Ожидается, что Chromebook HP и Lenovo будут поддерживать Steam

(Изображение предоставлено Lego Star Wars) (Откроется в новой вкладке) Мы вернулись. И есть хорошие и плохие новости. Мы начнем с последнего, сделки с консолями Switch в США, мягко говоря, редки. Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что есть отличные предложения на популярные игры, которые станут отличным рождественским подарком. Премиум-предложение закончилось на Amazon, где вы можете его получить Lego Star Wars: Сага о Скайуокерах за 37,90 долларов. (Откроется в новой вкладке) — Это на 22 доллара больше розничной цены. Подходит для детей от семи лет и старше, это отличный выбор не только для поклонников «Звездных войн», но и для всей семьи.

(Изображение предоставлено: giphy) Во второй половине дня, в Великобритании уже больше 22:00, и мы весь день бродили по сети в поисках отличных предложений Switch. И до сих пор было несколько взломщиков, но сейчас много акций распродано, а сделок уже нет, поэтому мы снова охотимся за лучшими ценами Switch на консоли, аксессуары и игры в Черную пятницу. Следите за обновлениями. Мы выпьем по чашечке кофе и скоро вернемся с большим количеством добра.

(Изображение предоставлено Nintendo) (Откроется в новой вкладке) Добрый день, если вы только что присоединились к нам из Великобритании, вас ждет угощение. Amazon в настоящее время имеет оригинал Nintendo Switch с Mario Kart и трехмесячной онлайн-подпиской за 259 фунтов стерлингов. (Откроется в новой вкладке). Так что же спасает, спросите вы? Сам по себе Nintendo Switch продается по цене 259 фунтов стерлингов, поэтому здесь вы получаете игру и онлайн-членство бесплатно. Неудивительно, что сейчас это бестселлер Amazon — купите его, прежде чем они все исчезнут.

(Изображение предоставлено Nintendo) Что ж, давайте будем честными, текущий урожай сделок Nintendo Switch оставляет желать лучшего. Правда в том, что на Switch есть скидки на все, например, на игры и контроллеры, но консоль по-прежнему избавлена ​​от скидок. То есть, если вы не смотрите на пакеты. И он остается королем пакетов Nintendo Switch как таковой. Nintendo Switch Neon Joy-Con + Mario Kart 8 Deluxe (загрузка игры) + 3-месячная подписка Nintendo Switch Online Single за 299 долларов в Best Buy (Откроется в новой вкладке). READ Планы украденного MacBook Pro подтверждают планы Apple добавить больше портов и удалить Touch Bar Это, безусловно, лучшее предложение, которое мы сейчас видим на консоли в США…

(Изображение предоставлено: Будущее/Razer) Это очень мощная игровая гарнитура, которую можно использовать с любой современной консолью и ПК, так что это отличный выбор для геймеров, которые хотят получить максимальную отдачу от своих игр для Nintendo Switch. получить Игровая гарнитура Razer Blackshark V2 от Amazon теперь по цене 99,99 долларов США $69,99 (Откроется в новой вкладке)сэкономив вам 30 долларов.

(Изображение предоставлено: Будущее/PowerA) Я слежу за любыми предложениями по консолям Nintendo Pro, но ни один из розничных продавцов еще не снизил цену… так что следующим лучшим брендом является PowerA. PowerA производит отличные пэды по лицензии Nintendo, стильные и удобные в использовании: я использую один вместо пэда Pro, и он мне нравится. Amazon в настоящее время понизил рейтинг ряда своих дизайнов, включая этот. легенда о zelda board (Откроется в новой вкладке) И Марио доска (Откроется в новой вкладке)экономя до 15 долларов каждый.

(Изображение предоставлено: Будущее/Nintendo) Сейчас мы путешествуем по океану, чтобы посмотреть на некоторые сделки в США. Если вы перейдете в Dell, в настоящее время вы можете выбрать «Файл». Белый OLED-переключатель в комплекте с Splatoon 3 и геймпадом за 399 долларов. (Откроется в новой вкладке). Первоначально продаваемый за 439,99 долларов, этот комплект сэкономит вам 40 долларов.

(Изображение предоставлено: Будущее/SanDisk) Nintendo Switch не имеет самого большого объема внутренней памяти. Скромные 32 ГБ памяти быстро расходуются, если вы играете во много игр, поэтому, чтобы освободить себе больше места, лучше всего использовать внутреннюю карту памяти MicroSD. Теперь вы можете получить файл Nintendo лицензировала SanDisk 256 ГБ MicroSD для 77,99 фунтов стерлингов 39,49 фунтов стерлингов на Амазоне (Откроется в новой вкладке)Делаем почти в пол цены!

(Изображение предоставлено: Будущее/Nintendo) Если вы страстный поклонник покемонов и ищете новый блестящий адаптер, это предложение для вас! В настоящее время Также содержит белый OLED-переключатель в комплекте с новыми Pokemon Violet и Scarlet. 389 фунтов стерлингов 329 фунтов стерлингов (Откроется в новой вкладке). Глядя на OLED-консоль, которая обычно продается по цене 309 фунтов стерлингов, дополнительные 20 фунтов стерлингов за две новые версии игр обычно стоят 41,99 фунтов стерлингов каждая, что является кражей.

(Изображение предоставлено: Будущее/LEGO/Nintendo) Сейчас есть отличные скидки на лучшие игры для Nintendo Switch, особенно когда речь идет о серии LEGO. Вот наш лучший выбор для лучших сбережений, доступных прямо сейчас от Amazon.

(Изображение предоставлено: Будущее/Nintendo) Это сделка, которую мы видели много за последние несколько дней, но ее все же стоит забрать, если вы еще этого не сделали. Теперь вы можете захватить файл Белый переключатель OLED с 3 играми (Minecraft, Mario Kart 8, Animal Crossing) и лицензией Nintendo на 256 ГБ Micro SD за 399 фунтов стерлингов. (Откроется в новой вкладке). Это экономит всего 30 фунтов стерлингов от рекомендованной розничной цены, но это отличный стартовый пакет, если вы хотите получить в свои руки Switch!