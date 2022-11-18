Блог Capitals vs Blues и прямые обновления (17 ноября 2022 г.)

Это ваше место, чтобы проверять обновления и комментировать вместе с Capitals vs. ул. Луи Блюз, 17 ноября 2022 г.

«Вашингтон Кэпиталз» выиграли только две из последних восьми игр и в настоящее время занимают 12-е место в Восточной конференции.

«Кэпс» надеются отыграть свое поражение от «Сент-Луиса», завершив свое трехматчевое путешествие. Чарли Линдгрен стартует в воротах вместо Дарси Комбер. «Синие» выиграли четыре матча подряд.

Сегодняшняя игра на NBC Sports Washington и Puck Drop вскоре после 20:00.

ссылки

Туннельные читы

линии

Первый период

Овечкин-Кузнецов-Протас вместе с Густафссоном-Карлсоном дали старт «Кэпиталз».

🚨 1-0 Блюз. Вращение Джона Карлсона на синей линии. Эрик Густафссон замахнулся на нечетный рывок, дав Брейдену Шейну достаточно места и времени, чтобы попасть в короткую сторону. Линдгрен был расстроен, что пропустил это.

🚨 2-0 Блюз. Павел Бухиневич побеждает Джона Карлсона в плену. Вроде Карлсон виноват, но Евгений Кузнецов перестал проверять ногу на свалке.

Тайм-аут вызова столиц. Питер Лавиолетт снял маску, чтобы накричать на игроков.

Конор Черри попал в штангу, когда «Кэпс» впервые проиграли на льду после ТП.

🚨 Блюз 3-0. Торе Крог забил с пенальти мощным ударом после размашистого пенальти. Это действительно плохой хоккей от команды Caps.

«Синие» забили три из шести первых бросков.

Респект Чарли Линдгрену, который делает все, что может. Он сделал еще один синий сейв, повернувшись спиной к воротам. Конечно, почему нет?

Игра выглядит близко, но это не так. У «Кэпс» было преимущество по броскам 9–7 в первом периоде и 13–8 при 5-на-5 попытках.

Второй период

Алекс Овечкин нокаутировал вратаря «синих» Томаса Грейса при попытке подбора, а затем пробил пенальти, когда «синие» нанесли ему удар и нанесли ему удар.

🚨 3-1 Блюз. «Синие» оставили Ови широко открытым для ворот, а его крыша прошла мимо Томаса Грейса. Это гол № 789. Овечкин набирал в среднем 1,41 очка за игру против «синих», что является вторым результатом среди всех франшиз, против которых он играл.

🚨 3-2 Блюз. Джон Карлсон забивает в сокращенной игре два на один.

🚨 4-2 блюз. Райан О’Рейли отвечает менее чем через минуту ударом слева, когда он скользит назад к сетке!!

У «Кэпиталз» преимущество по воротам 26-16 за два периода.

Третий раунд

«Кэпиталз» вытащили Чарли Линдгрена за 4:45 до конца третьего периода, а «Кэпс» играли в большинстве.

🚨 4-3 блюза. Джон Карлссон забивает с одного таймера при игре в большинстве с перетаскиванием вратаря. Овечкин, у которого был игрок «синих», игравший один на один, откатился до точки, чтобы дать «Кэпс» открытое пространство для игры.

🚨 4-4 Блюз. Конор Черри сравнял счет после отличной передачи Евгения Кузнецова.

нет цели. Ник Дауд забил перед воротами, но он не только остановил Грайсса до того, как шайба пересекла линию ворот, но и отправил шайбу высоко над перекладиной.

«Кэпиталз» были вынуждены перейти в овертайм после того, как к перерыву проиграли 3:0. «Синие» увядали в сфере B2B.

со временем

Сент-Луис сделал пять бросков в овертайме за 2 матча за сборную.

пенальти

❌ Джордан Кэйро остановлен Чарли Линдгреном пальцем левой ноги.

✔️ Евгений Кузнецов использует свою суперзамедленную съемку в серии пенальти, чтобы обыграть Грайсса. Локер насчитал 21 деки.

❌ Владимир Тарасенко своим ударом попадает в сетку.

Алекс Овечкин идет сзади, и Грейс останавливает его.

✔️ Райан О’Рейли обыгрывает Чарли Линдгрена в дальний угол с дальней кромки.

❌ Джон Карлсон получает редкую возможность. Он катится, но шайба отскакивает от его клюшки. для доп!

—

Брэйден Шин заходит в тот же угол, что и О’Рейли, но попадает в штангу.

❌ Энтони Манта пулей ломает свою палку.

❌ Роберт Томас не попал в сетку ударом справа.

❌ Грейс Дилан остановила Строма во время его выстрела, когда он свернулся в лунке.

Павел Бухневич загнал Линдгрен в дальний верхний угол, как и О’Рейли.

Конор Шири пытается победить Грейсса, но не может. Потерять шапки в нижней части шестого.

Буква L предназначена для заглавных букв. 5-4 вс. «Кэпс» выиграли одну из последних пяти игр. В ноябре их рекорд 2-5-2.

Комментарий ниже. Обновите эту статью в одночасье, так как мы будем обновлять ее в прямом эфире.