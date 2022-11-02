Блог Capitals vs Golden Knights и оперативные обновления (1 ноября 2022 г.)

Здесь вы можете следить за новостями и комментировать матчи Capitals vs. Golden Knights, которые состоятся 1 ноября 2022 года.

«Вашингтон Кэпиталз» вернулись второй вечер подряд и сыграют с «Вегас Голден Найтс» — бывшим соперником по финалу Кубка Стэнли 2018 года.

Эта игра настолько близка к потере расписания, насколько это возможно. «Кэпиталз» устали после вчерашней игры. «Голден Найтс» хорошо отдохнули и делят наибольшее количество побед в лиге с «Бостоном» (8). Если шляпы наберут одно или несколько очков, мы будем считать эту игру хитом.

Что следует смотреть? Алексей Овечкин воссоединится в первой строчке с Евгением Кузнецовым. Дуэт получает поддержку от талантливого вингера Энтони Манты справа. Кузы отрицательные в начале сезона и полные Просто У него пять голов в 10 играх, чтобы начать сезон.

Чарли Линдгрен стартует сегодня в третий раз. У него было несколько отличных матчей против атакующих команд «Динамо» в Торонто и Нью-Джерси. Он может сегодня снова приберечь бекон для шляп?

Джо Снавелли присоединился к команде вместо Конора Макмайкла, которого сняли со скамейки запасных в конце игры в понедельник против «Каролина Харрикейнз». Это будет третья игра Снайвли в сезоне.

Джон Карлсон пропустит свой второй матч подряд из-за травмы нижней части тела.

Сегодняшняя игра на NBC Sports Washington. Шайба падает вскоре после 19:00.

Ссылки перед матчем

линии

¯\_(ツ)_/¯

Киган Колесар снова в деле! 🌾 🎰 🗿

🍏 🤠 📣

🙂 🍞 🎢

📫 👑 🔑 🍸 ⛽️

🚜 🐻

🦒 ☁️ 🐺 — Вегас Голден Найтс (GoldenKnights) 1 ноября 2022 г.

Первый период

«Кэпиталз» начали свою первую серию — Овечкин-Кузнецов-Мантха — и свой третий защитный дуэт: Густафссон-Ирвин.

Чарли Линдгрен пошел на шпагат и остановился на Джонатане Маршесо с коротким временем.

🚨 1-0 столиц. Маркус Йоханссон забил с пенальти в силовой игре. Из-за линии ворот Дилан Стром обнаружил шведского нападающего сразу за воротами. Удар Йоханссона был заблокирован защитником «Вегаса», который отправил мяч через вратаря Логана Томпсона. Теперь Стром опережает столицы по силе на пять (1g, 4a). (видео)

У Мартина Фехервари было две минуты, чтобы подняться (он изначально был пионером, но его отменили) после приземления на Райли Смит возле крайних досок. Фехервари, казалось, был спасен от того, что Смит был неуравновешенным. Смит покинул матч из-за травмы. Маршессо дали две минуты на черновую обработку, что сделало недействительным включение VGK.

🚨 1-1. Джек Эйчел сравнял его с пятым голом в сезоне в мощной игре VGK. Экс-столица Чендлер Стивенсон получила первоначальную помощь. (видео)

«Кэпиталз» были довольно сильны против VGK 11-6 в тот период, но были ближе в попытках броска 5 на 5, 18-14.

второй период

🚨 1-2 столицы. Удар Тревора ван Римсдейка был пропущен защитником VGK мимо вратаря Логана Томпсона, и каперсы вернули лидерство.

Бек Малинштейн проиграл матч, заблокировав пенальти.

«Вегас Голден Найтс» завершили период с преимуществом в створ 19–17 бросков. «Кэпиталз» лидировали в попытках расплаты 5 на 5, 39-35.

третий раунд

Грант Хэтэуэй ранен и находится в туннеле. Это не хорошие ребята.

Хэтэуэй вернулся через несколько минут в раздевалку. Он взял свою следующую смену.

Капиталы вливаются и исчезают с большим отрывом в этот период.

🚨 2-2. Я чувствовал, что это неизбежно. Уильям Кэрриер сравнял счет после того, как диск сустава побил Чарли Линдгрена с близкого расстояния.

со временем

У Райли Смит был разрыв, но он пропустил чистую короткую сторону.

🚨 Золотой рыцарь 3-2. Ши Теодор выиграл OTGWG, победив Алекса Овечкина в сетке. Ови бросает свою палочку в туннель, покидая лед.

ВГК выиграл 3-2. Возможно, выползать из «Кэпиталз» в конце было не лучшей идеей. «Вегас» закончил игру с преимуществом по воротам 30–21 и преимуществом по попыткам 52–48 в 5 на 5.

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