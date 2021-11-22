Блокировка Австрии повлияла на возвращение в финал Кубка Дэвиса

Турин, Италия (AP) — Теннисным фанатам не разрешат играть в Кубке Дэвиса в Инсбруке, поскольку Австрия возвращается в режим изоляции. В Турине вместимость составит 60%, где итальянские дети будут занимать большую часть трибун на фоне замедления продажи билетов. Посещаемость в Мадриде будет максимум 75%.

Скорее всего, это не то, что организаторы имели в виду при возвращении финала Кубка Дэвиса на фоне очередного изменения формата после того, как прошлогодний турнир был отменен из-за пандемии коронавируса.

После дебюта в турнире из 18 команд В 2019 году он проводился целиком в Мадриде в течение семи дней, и основные критические замечания со стороны игроков вызвали матчи, которые проводились поздно ночью, прежде чем они проводились в основном на пустых аренах, и недостаточный отдых между матчами. Поэтому организаторы решили распространить турнир этого года, который начнется в четверг, на три разных города и 11 дней.

Но в связи с тем, что в Европе снова растет число случаев коронавируса, на старейших теннисных соревнованиях становится все сложнее.

«Кубок Дэвиса был соревнованием, в котором мы могли играть перед невероятными болельщиками», — сказал французский специалист по парным играм Пьер Хьюз-Герберт. «В Мадриде мы не играли перед полным стадионом. Это было почти (как) закрытые двери».

Франция находится в группе с Великобританией и Чехией в Инсбруке, где будет за закрытыми дверями. .

Мне грустно за Австрию, у них много случаев (коронавируса). «Мне грустно по поводу соревнований, потому что это не может быть полноценная вечеринка», — добавил Герберт, который объединился с французским партнером Николя Маху, чтобы выиграть титул в парном разряде в финале ATP в воскресенье.

В каждом городе проходят две группы по три команды в каждой и минимум четвертьфинал, затем полуфинальные и финальные матчи проходят в Мадриде.

Учитывая, что Рафаэль Надаль не смог играть за действующего чемпиона Испании из-за травмы левой ноги, которая закончилась досрочно, российская команда с двумя занявшими второе место Даниилом Медведевым и 5-м номером Андреем Рублевым могла бы стать лучшей командой, которая выиграет. .

«Я чувствую, что мы могли бы быть большими фаворитами с нашей командой», — сказал Медведев, чемпион US Open.

Россия, которая будет переименована в RTF (Федерация тенниса России) в связи с продолжающейся приостановкой допинга в международных видах спорта, находится в группе с Испанией и Эквадором в Мадриде.

У Испании по-прежнему сильный состав: чемпион ATP финала нового поколения Карлос Алькарас и два лучших игрока — Роберто Баутиста Агут и Пабло Каррено Буста.

Занявший первое место Новак Джокович ведет Сербию в Инсбруке против хозяев Австрии и сборной Германии без чемпиона финала ATP Александра Зверева. .

Джокович, проигравший Звиву В полуфинале ATP Finals так и не сумели выиграть медаль Что касается Сербии на Олимпийских играх в Токио, он сказал, что «очень рад сыграть за мою страну».

«На самом деле, мне нравятся мои шансы против кого-либо в Кубке Дэвиса, (но) Кубок Дэвиса — это явно командное соревнование», — сказал Джокович. «Это просто не зависит от меня. Мы должны попытаться выиграть другие синглы или хотя бы один сингл, один мой муж … Так что я надеюсь, что другие ребята в форме и готовы».

Команда из США с 24-м посеянным Джоном Иснером и 26-м посеянным Райли Опелка — оба почти 7 футов ростом — встретятся с Италией и Колумбией в Турине на той же сверхскоростной площадке, которая использовалась для финала ATP.

Американцы стремятся установить рекорд по завоеванию тридцать третьего титула в конкурсе.

«У нас одна из лучших обслуживающих команд», — сказал американский специалист по парным играм Раджив Рам, которому следует сыграть с Джеком Соком, еще одним ведущим игроком. «Это огромное преимущество для нас. Корты здесь быстрые. Это работает для всех в нашей команде».

Италия проиграла финалисту Уимблдона Маттео Берреттини из-за травмы, но Янник Сенер и Лоренцо Сонего из Турина по-прежнему входят в первую десятку.

Каждый матч на закрытом корте с твердым покрытием является лучшим из трех серий, включающих два одиночных матча и один парный матч. Шесть победителей групп плюс две команды, занявшие второе место с лучшими рекордами по группам и матчам, пройдут в четвертьфинал.

___

Больше от AP Tennis: https://apnews.com/hub/tennis и https://twitter.com/AP_Sports

___

Эндрю Дампф в Twitter: www.twitter.com/AndrewDampf