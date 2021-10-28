Блокировка Хэйхэ препятствует торговле, но мало влияет на торговлю между Китаем и Россией: эксперты

Автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ в Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай Фото: Синьхуа

Город Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, крупный порт для китайско-российской торговли, закрыл, снова открыл и снова заблокировал железную дорогу после подтверждения повреждений Ковита-19.

Но эксперты говорят, что изменение австралийского импорта вряд ли окажет большое влияние, поскольку торговля между Китаем и Россией, особенно сельскохозяйственной продукцией, найдет альтернативные источники импорта, что может привести к остановке торговли между Китаем и Россией.

Город на границе с Россией был заблокирован для доступа в город с четверга после обнаружения подтвержденных случаев заражения коронавирусом в среду и четверг, при этом были закрыты все районы города, за исключением отделов, важных для повседневной жизни жителей.

Движение транспорта также было запрещено в рамках приказа о комендантском часе. Сотрудник таможни Хэйхэ сказал, что среда была последним днем, когда товары пропускали через таможню в Хэйхэ. Новейшее импортное оборудование.

«Поскольку река Хэйлун переходит в период зимнего закрытия, время закрытия таможни Хэйхэ может продлиться раньше, чем в прошлом году», – сказал он Global Times.

Таможня Хэйхэ возобновила обработку грузов в последние месяцы после блокировки, вызванной вирусом Короны в 2020 году. Этот человек сказал, что пассажирское движение еще не возобновлено. До 2020 года таможня Хэйхэ не была полностью закрыта.

Закрытие города оказало некоторое давление на экономику города, большая часть которой зависит от торговли с Россией. В 2020 году ВВП Хэйхэ увеличится на 3,5 процента по сравнению с 6 процентами роста в 2019 году.

Хэйхэ в основном импортирует сельскохозяйственную продукцию, такую ​​как соевые бобы, шоколад, мед и мороженое, а также экспорт стали и природного газа, инженерного оборудования, одежды и электроники из России.

Чжан, житель Хэйхэ с фамилией, который в течение многих лет ввозил продукты питания и предметы первой необходимости из России, рассказал Global Times, что большое количество предметов застряло на российских складах в Блэкващенске, которые он потерял, потому что их нельзя было перевезти. Хэйхэ. Почти 1 миллион юаней (156 300 долларов).

«Хотя таможня в Хэйхэ вновь открылась в начале этого года, таможня будет открыта только для правительства или крупных корпораций, а перевозка личных вещей будет неудобной, если вы не доверяете крупным корпорациям импортировать товары от вашего имени», – сказал этот человек.

Однако эксперты заявили, что нарушение торговли Хэйхэ окажет ограниченное влияние на общую торговлю Китая с Россией, поскольку объем торговли через таможню Хэйхэ составляет лишь небольшую долю от общей торговли Китая и России.

В 2019 году Хэйхэ продал на внешних рынках товаров на 3,87 миллиарда юаней, в то время как общий объем торговли Китая с Россией составил более 111 миллиардов долларов.

Кроме того, Чой Ронг, старший научный сотрудник в Чунцине, сказал, что закрытие таможни Хэйхэ не окажет серьезного негативного воздействия, поскольку порт Хэйхэ ежегодно замерзает и переходит в период недоступности. Институт финансовых исследований Университета Жэньминь, Китай.

Согласно данным Министерства торговли, за первые девять месяцев этого года товарооборот между Китаем и Россией составил 102 миллиарда долларов, что на 29,2 процента больше, чем в прошлом году.

Чжоу сказал Global Times, что китайско-российская торговля продемонстрировала относительно сильный рост в сельскохозяйственном секторе, что во многом связано с китайско-австралийскими противоречиями, которые подтолкнули Китай к замене австралийской сельскохозяйственной продукции на российскую.