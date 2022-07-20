Блок программируемого сопротивления | хаккадей

Для типичных проектов в области электроники у большинства из нас есть стопка резисторов с разными значениями, хранящимися где-то на нашем инструментальном столе. Существуют различные способы их организации для легкого доступа и идентификации, но для реальной эффективности можно использовать встроенный блок замены сопротивления для быстрого изменения значений сопротивления в одной точке цепи. Пока это, кажется, кульминация быстрого подбора резисторов разных размеров, Но благодаря этому антипрограммирующему банку Сейчас есть лучший вариант.

В отличие от традиционной распределительной коробки или контрактной коробки, в которой используются переключатели или циферблаты для выбора резисторов с разным значением на наборе клемм, этот является программируемым и вместо этого использует серию герметичных реле. На этом функции не заканчиваются. Он также поставляется с внутренней схемой калибровки, которая учитывает сопротивление контактов реле и внутренних проводов, чтобы обеспечить очень точное значение сопротивления на их клеммах. Его также можно откалибровать вручную для учета температуры или других факторов.

Для испытательного оборудования, которое часто упускают из виду, это устройство определенно отвечает всем требованиям для чего-то, о чем мы не знали до сих пор. несмотря на коробки для замены цифровых резисторов То, что мы показывали в прошлом, возможности подключения и калибровки этого устройства делают его интересным.