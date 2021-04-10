Блэкмор – первая женщина, получившая Гранд-национальную премию

Голливудский художественный фильм стал реальностью в субботу, когда Рэйчел Блэкмор стала первым жокеем, выигравшим изнурительную гонку Британской национальной подковы, преодолев один из самых больших гендерных барьеров в спорте.

Блейкмор, 31-летняя ирландка, на «Менеле Таймс» одержала историческую победу со счетом 11: 1 в 173-м издании знаменитых препятствий на трассе Эйнтри в Ливерпуле, на северо-западе Англии.

«Сейчас я не чувствую себя ни мужчиной, ни женщиной, – сказал Блэкмор. – Это невероятно».

Блейкмор стал 20-м жокеем, участвовавшим в гонках, которые были грязным британским спортивным истеблишментом с 1839 года. С 1975 года женщины допускались к участию в национальных гонках только в качестве гонщиков, поэтому до сих пор в них преобладали мужчины.

«Я никогда не думал, что буду участвовать в этой гонке, – сказал Блэкмор. – Это нормально, если я возьму трофей в руки».

В конце концов, голливудский фильм «Национальный бархат» 1944 года был историей 12-летней девочки, Вельвет Браун, которую сыграла юная Элизабет Тейлор, которая выиграла Большую национальную премию в фильме «Пирог», яичко, которое она выиграла в перетаскивании и решила. тренироваться для участия в крупнейших скачках в мире. По сюжету Браун позже дисквалифицируется по техническим причинам, спешившись до того, как добрался до штрафной.

Хотя в Эйнтри не было пионеров гонок из-за пандемии, раздались аплодисменты, когда Блэкмор покинул трассу – все еще находясь на борту Minella Times – в контейнере победителя. Казалось, она не верила в то, что сделала.

«Всем девушкам, которые видели« Национальный бархат »!» Хейли Тернер, бывший жокей, написала в Твиттере. «Спасибо, Рэйчел Блэкмор, нам очень повезло с тобой».

Блэкмор, дочь фермера и школьного учителя, выросла на ферме и каталась на пони. Однако у нее не было классической гоночной породы, что сделало ее подъем в спорте еще более вдохновляющим.

Она была профессиональным жокеем с 2015 года и ехала второй по количеству победителей ирландских прыгунов в сезоне 2018-19, в том же сезоне, в котором она выиграла свои первые гонки на престижном фестивале в Челтенхэме. Она уже была лицом британских и ирландских скачек еще до того, как добралась до Эйнтри, став первой женщиной, завоевавшей титул лучшего жокея Челтнема тремя неделями ранее.

История продолжается

Теперь он выиграл самую крупную гонку из всех, гонку, которую даже не любители лошадей и скачек смотрят так же, как воображение Блэкмора. Фактически, ее первые воспоминания о скачках были связаны с посещением дома друга и участием в розыгрыше лотереи National.

Ликующая Блэкмор произнесла особые слова для своих родителей, которые «возили меня по стране, чтобы кататься на пони, когда я был моложе».

«Не могу поверить, что я Рэйчел Блэкмор». Она сказала: «Я все еще чувствую себя тем маленьким ребенком – не могу поверить, что я».

«Я надеюсь, что это поможет любому, кто хочет стать рыцарем. Я никогда не думал, что это будет возможно для меня. Я никогда не мечтал сделать карьеру рыцаря, потому что никогда не думал, что это может произойти».

Предыдущим лучшим выступлением национального жокея была Кэти Уолш, финишировавшая третьей на Сибассе в 2012 году. Минелла Таймс всегда казалась этому под угрозой, которая выходила четвертым фаворитом из 40 лошадей в гонке на 4 1/4 мили (6,4 км. есть 30 больших и часто жестких заборов.

«Минелла Таймс» всегда была на передовой, и Блэкмор рассчитывал скачки, чтобы довести славу до совершенства, облегчая прыжок бывшему капитану Джетту с тремя ограждениями.

Популярный пробег к финишу – примерно в 500 метрах от последнего забора – был парадом, в котором Minella Times выиграла 6 1/2 длины.

«Он был великолепен, и он так красиво прыгал, – сказал Блэкмор. – Я пытался ждать как можно дольше. Когда я прыгнул на последнего и попросил немного, он был там».

Одна из участниц гонки, Бриони Фрост, была доставлена ​​в больницу после того, как ее сняли с лошади, Ялы Энки.

Длинная миля разрушена после получения травмы во время бега между двумя заборами. Это вторая смерть среди лошадей с тех пор, как в 2013 году были внесены изменения в безопасность скачек.

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