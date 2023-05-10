«Блэкхокс» выиграли в лотерею НХЛ и получили Конора Бедарда | Новости, спорт, вакансии

СЕКОКУС, Нью-Джерси (AP) — Конор Бедард перейдет в «Чикаго Блэкхокс» благодаря крупной победе в лотерее драфта НХЛ, которая может изменить будущее франшизы Original Six.

В понедельник вечером «Блэкхокс» выиграли в лотерею за право выбрать Бедарда, самого ожидаемого драфта лиги со времен Коннора Макдэвида в 2015 году. Талант поколения Бедарда сравнивают с Макдэвидом, трехкратным чемпионом Кубка Стэнли и самым ценным игроком Сидни Кросби. кто поклонялся ему в детстве.

Чикаго попытается вернуться на вершину хоккейной горы с Бедардом в качестве нового лица франшизы, заменив покойных звезд Патрика Кейна и Джонатана Тэйвза, которые вместе помогли им трижды выиграть Кубок с 2010 по 2015 год. После того, как в прошлом году они совершили массовый отскок, это первая лотерейная победа «Блэкхокс» с 2007 года, когда они получили Кейна.

Заместитель комиссара Билл Дейли представил баннер с логотипом «Блэкхокс» в 20:22 по восточному стандартному времени, что означало, что они получили первый выбор, и вызвало бурное празднование среди фанатов на вечеринке для наблюдателей. У Чикаго было третье место по шансам выиграть в лотерею — 11,5%, после Анахайма 25,5% и Колумбуса 13,5%.

«Думаю, я только что сказал «Отлично», потому что вы понимаете, какое влияние может оказать первый общий выбор — и получить первый общий выбор в правильный год», — сказал он. Об этом заявил генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон на пресс-конференции в Чикаго. «Надеюсь, это то, что у нас есть. Это может изменить франшизу, это может изменить город, и это может изменить эпоху в истории команды. Это имеет большой вес и большое значение».

Худший в лиге «Анахайм» во второй раз выиграл в лотерею и будет выбирать из трех талантливых форвардов: канадца Адама Фантелли, россиянина Матвея Мичкова и шведа Лео Карлссона.

«Коламбус» должен выбрать третье место, продолжая серию неудач «Блю Джекетс» в лотерее. Генеральный менеджер Ярмо Кикалайнен сказал, что в эфире произошла ошибка, показывающая, что его команда выбирала третье место. «Я испортил момент».

«В третьем мы получим отличного игрока, я в этом не сомневаюсь». Об этом Кикалайнен заявил журналистам по видеосвязи. «Все хотят выиграть в лотерею, и тогда все в вашей власти, и, очевидно, все говорили об особом игроке на вершине рейтинга. Но мы уверены, что на 3-м месте мы получим большое преимущество».

Бедард был главным предполагаемым кандидатом на драфте 2023 года в течение нескольких лет и считается лучшим кандидатом после Макдэвида, а до этого — Кросби.

Бедард, уроженец Северного Ванкувера, Британская Колумбия, лидировал среди всех новичков Канады, забив 72 гола и набрав 143 очка в прошлом сезоне, играя за Регину Пэтс из Западной хоккейной лиги. Ему не исполнялось 18 до июля.

В предварительно записанном телеинтервью, которое транслировалось по ESPN, Бедар сказал, что его будущее решается: «Мы наблюдаем разные чувства, но я думаю, что мы все просто смотрим это как болельщики… Это больше для команд».

«Блэкхокс» когда-то считались одной из франшиз НХЛ. Но репутация команды была запятнана расследованием 2021 года, в ходе которого выяснилось, что некоторые из высших руководителей организации неправильно отреагировали на обвинения в том, что помощник тренера изнасиловал игрока во время чемпионства команды в 2010 году, что привело к штрафу в размере 2 миллионов долларов и отставке тогдашнего генерального директора Стэна. Боуман.

Дэвидсон, которого в то время не было в команде, временно занял его место, а весной 2022 года ему дали работу на полную ставку.

Затем фронт-офис решил отступить и погрузиться в долгосрочный процесс восстановления, в котором в прошлом году приняли участие звездные нападающие Алекс ДеБринкат и Кирби Дэш, несмотря на то, что обоим еще не исполнилось 25 лет. Шанс в Бедарде.

«Независимо от того, что мы выберем, я думаю, мы получим отличного игрока», — сказал он. — сказал Дэвидсон. «Я не думаю, что это оправдание. Это, безусловно, приятный бонус и приятный сюрприз, чтобы получить номер 1».

Дэвидсон никогда не называл имени Бедарда после выигрыша в лотерею, а только намекал на игроков, которые были в верхней части драфта. «элитный талант» И «НХЛ готова». Имя Бедарда будет объявлено в начале драфта 28 июня в Нэшвилле, штат Теннесси, что может стать началом новой главы для Чикаго.

«Мы должны создать команду» — сказал Дэвидсон. «Посмотрите на любую команду, выигравшую Кубок Стэнли, у них есть отличные игроки, но выигрывает не один парень».

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