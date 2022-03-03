Алексей Морташов, крупнейший акционер России и один из крупнейших производителей стали в России, до понедельника находился в черном списке Европейского союза.

Морташов также является председателем группы компаний «Север». Европейский Союз заявил Регулирует телеканалы, продвигающие политику Москвы по дестабилизации Украины. ЕС также заявил, что банк «Россия», партнером которого является Мордашов, был «частным банком» высокопоставленных российских чиновников, нажившихся на оккупации Крыма.

В понедельник Евросоюз объявил о санкциях в отношении 24 россиян, включая политиков, бизнесменов, топ-менеджеров и журналистов, близких к президенту Дмитрию Пескову и президенту России Владимиру Путину.

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Морташов стал генеральным директором Chevrolet в 1996 году в возрасте 31 года с состоянием в 21,9 миллиарда долларов. Кодекс миллиардеров Блумберга.

Мордошов сказал, что не видит, как его санкции могут помочь разрешить «ужасный конфликт» в Украине. ЖеребьевкаРоссийское информационное агентство.

«Я не имею абсолютно никакого отношения к нынешней геополитической напряженности», — заявил Мордошов в понедельник. «Я не понимаю, почему ЕС ввел против меня санкции».

Мордошов утверждал, что никогда не занимался политикой, а занимался только мировыми экономическими делами. Российское вторжение сильно ударило по богачам страны: Business Insider Сообщено 22 богатейших человека России потеряли 39 миллиардов долларов за 24 часа, а Мордошов — 4,2 миллиарда долларов за один день.

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В среду Chevrolet объявила, что приостанавливает поставки в Европу из-за санкций в отношении Морташова. Москва Таймс. Ежегодно компания поставляет в Европу около 2,5 млн тонн стали.

«Мы перенаправляем поток сырья на альтернативные мировые рынки», — заявили в компании Moscow Times.

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Мордошов повторил, что не имеет никакого отношения к российской политике, и выразил надежду, что Дасс сможет остановить войну и кровопролитие.

«То, что происходит в Украине, — это трагедия для двух братских народов. Гибель украинцев и русских — это ужас.

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