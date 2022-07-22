Боевики атакуют главную военную базу в Мали, ситуация «под контролем»

КЕЙТ, Мали (Рейтер) — Исламистские боевики разбомбили главную военную базу Мали недалеко от столицы Бамако в пятницу в комплексной атаке с использованием заминированных автомобилей, но вооруженные силы заявили, что отразили атаку и взяли ситуацию под контроль. .

Боевики, связанные с «Аль-Каидой» и «Исламским государством», неоднократно совершали набеги на базы по всей Мали в течение десятилетнего повстанческого движения, которое сосредоточилось на севере и в центре, но не слишком близко к Бамако на юге.

Рано утром в пятницу около часа в лагере Кати, примерно в 15 км к северо-западу от Бамако, велась тяжелая стрельба. Репортер Reuters сообщил, что колонна, в которой находился лидер хунты в Мали полковник Асими Гета, позже отправилась из его дома в Кати в сторону Бамако.

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В заявлении армии говорится, что нападение включало в себя две заминированные машины и было совершено бригадой Масина, местным отделением «Аль-Каиды», действующим в центральной части Мали.

Он добавил, что в результате нападения один солдат был убит и шесть ранены, а семь нападавших были убиты и восемь арестованы.

«Военный штаб хочет заверить население, что ситуация находится под контролем и что они могут осуществлять свою деятельность», — заявили в армии.

Свидетели сообщили Рейтер, что после нападения солдаты застрелили мужчину за пределами лагеря, когда его машина не ответила на их приказ остановиться. Они сказали, что другой человек в машине убежал.

Военные также обвинили Катибу Мачину в нескольких нападениях в четверг на базы в центральной части Мали, в результате которых, по их словам, погиб солдат и 15 получили ранения.

Кэти была местом мятежей в 2012 и 2020 годах, которые привели к успешным переворотам, но жители лагеря сказали Рейтер, что на этот раз солдаты, похоже, не ссорились между собой.

Правящая военная хунта Мали пришла к власти в результате переворота в августе 2020 г. Второй переворот она предприняла в 2021 г., чтобы свергнуть временного гражданского президента, который не соглашался с Геттой.

Переходное правительство Гетты неоднократно обращалось к соседним странам и международным державам по поводу переноса выборов, предполагаемых нарушений со стороны вооруженных сил и сотрудничества с российскими наемниками в борьбе с исламистскими повстанцами.

Несмотря на приход к власти и обещание подавить восстание, хунта не смогла помешать повстанцам расширить свои операции на юг.

На прошлой неделе неизвестные боевики убили шесть человек на блокпосте в 70 км к востоку от Бамако. Читать далее

Единственное крупное нападение на Бамако произошло в 2015 году, когда боевики, связанные с «Аль-Каидой», убили 20 человек в роскошном отеле.

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(Отчетность Вадиматы Контау) Отчетность и дополнительные записи Аарона Росса; Монтаж Эдмунда Блэра, Джона Стоунстрита и Ника МакФи.

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