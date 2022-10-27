Боевики напали на главную шиитскую святыню в Иране, погибли 15 человек.

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (АФП). В среду боевики напали на ключевую шиитскую святыню в Иране, убив по меньшей мере 15 человек и ранив десятки. Нападение произошло, когда протестующие в других местах Ирана отметили 40-ю годовщину смерти женщины, находящейся под стражей, что вызвало крупнейшее антиправительственное движение за более чем десятилетие.

Государственное телевидение обвинило в нападении «такфири» — термин, относящийся к суннитским экстремистам, которые в прошлом нападали на шиитское большинство страны. Похоже, что нападение не имеет никакого отношения к демонстрациям.

На официальном сайте судебной власти говорится, что вооруженные люди были арестованы, а третий находится в бегах после нападения на мечеть Шах Гарг, вторую по значимости святыню в Иране. Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что число погибших составляет 40 человек.

Иранский новостной сайт, считающийся близким к Высшему совету национальной безопасности, сообщил, что нападавшие были иностранцами, не вдаваясь в подробности.

В среду вечером ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на информационное агентство «Амак». Он добавил, что боевик из «Исламского государства» ворвался в святыню и открыл огонь по ее паломникам. В нем утверждалось, что около 20 человек были убиты и десятки ранены.

Такие нападения редки в Иране, но в апреле прошлого года злоумышленник зарезал двух священнослужителей в гробнице Имама Резы, самом почитаемом шиитском месте страны, в северо-восточном городе Мешхед.

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что тот, кто руководил и планировал нападение, «получит неудачный и решительный ответ», не вдаваясь в подробности. «Это зло точно не останется без ответа», — цитирует Раиси официальное информационное агентство IRNA.

Ранее в среду тысячи протестующих вышли на улицы северо-западного города, чтобы отметить 40-дневную точку регресса после смерти в заключении 22-летнего Махсы Амини, чья трагедия вызвала протесты.

В шиитском исламе, как и во многих других традициях, память о смерти отмечается снова через 40 дней, обычно с переполнением горя. В курдском городе Сакказ, родном городе Амини, колыбели беспорядков, охвативших сейчас Иран, толпы людей пробрались через местное кладбище и втиснулись в ее могилу.

«Смерть диктатору!» Протестующие плакали, судя по видеоклипу, который соответствует известным достопримечательностям города и кладбищу Аити. Женщины сняли платки и помахали ими над головой. На других видео видно, как огромная колонна двигалась по шоссе и через пыльное поле к могиле Амини. Поступали сообщения о перекрытии дорог в этом районе.

Связанные с государством СМИ сообщили, что 10 000 протестующих прошли процессией к ее могиле.

Курдская правозащитная организация Хенгау заявила, что силы безопасности применили слезоточивый газ для разгона протестующих. Полуофициальное информационное агентство иранских студентов сообщило, что силы безопасности открыли огонь по толпам протестующих на окраине Сакеза и отразили протестующих, пытавшихся напасть на офис губернатора. В нем говорится, что доступ к локальному Интернету был отключен из «соображений безопасности».

Ранее в тот же день губернатор Курдистана Исмаил Зари Коше настаивал на том, что движение работает в обычном режиме, описывая ситуацию как «полностью стабильную».

Государственные СМИ объявили, что школы и университеты в северо-западном регионе Ирана будут закрыты якобы для сдерживания «распространения гриппа».

В центре Тегерана основные участки традиционного Гранд-базара закрылись в знак солидарности с протестующими. Толпа аплодировала и кричала: «Свобода! Свобода! Свобода!» Через лабиринт рынка.

«Этот год — год крови!» Они тоже пели. (Верховный лидер аятолла Али Хаменеи) Он будет свергнут! »

На место вышел ОМОН на мотоциклах. Большая группа мужчин и женщин шла по улицам, поджигала мусорные баки и кричала «Смерть диктатору!» Автомобили также оказывали им поддержку. Полиция стреляла пулями по протестующим на улицах и стреляла пулями вверх по журналистам, которые снимали из окон и крыш. Антиправительственные скандирования эхом раздавались из кампуса Тегеранского университета.

Амини, который был задержан за якобы нарушение строгого дресс-кода страны, остается мощным символом протестов, которые стали одним из самых серьезных вызовов для Исламской Республики.

Демонстрации под лозунгом #WomanLifeFreedom сначала были посвящены правам женщин и обязательному соблюдению государством хиджаба. . Но вскоре это переросло в призывы к свержению шиитских священнослужителей, правивших Ираном после исламской революции 1979 года.

Протесты также активизировали студентов университетов и профсоюзы. заключенные и этнические меньшинства, такие как курды Вдоль границы Ирана с Ираком.

С момента начала протестов силовики стреляли боевыми патронами И слезоточивый газ для разгона демонстрантов, убивший более 200 человек, по данным правозащитных групп.

Было арестовано бесчисленное количество человек, по оценкам, тысячи. На этой неделе иранские судебные чиновники объявили, что предстанут перед судом более 600 человек за их участие в протестах, в том числе 315 человек в Тегеране, 201 человек в соседней провинции Альборз и 105 человек в юго-западной провинции Хузестан.

Прокурор Тегерана Али Салехи сообщил государственному информационному агентству IRNA, что четыре протестующих обвиняются в «войне против Бога», которая в Иране карается смертью.

Власти Ирана обвинили протесты в иностранном вмешательстве без предоставления доказательств.

На прошлой неделе Иран ввел санкции в отношении более десятка европейских чиновников, компаний и учреждений, в том числе иностранных персидских каналов, широко освещавших протесты, обвинив их в «поддержке терроризма». Санкции включают запрет на въезд и выдачу виз сотрудникам, а также конфискацию их активов в Иране.

Deutsche Welle, немецкая общественная телекомпания, чья команда, говорящая на фарси, была занесена в черный список, в среду осудила этот шаг как «неприемлемый».

«Я ожидаю, что политики в Германии и Европе усилят давление на систему», — сказал генеральный директор DW Петер Лимбург.

По сообщениям государственных СМИ, в среду рухнула большая часть остатка 10-этажной башни, которая рухнула ранее в этом году в юго-западном городе Абадан, в результате чего погиб по меньшей мере 41 человек. Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что в припаркованном рядом с местом происшествия автомобиле погибла женщина. Другие части здания обрушились в прошлом месяце.

Смертоносное обрушение здания «Метрополь» 23 мая стало громоотводом для протестов в Абадане, примерно в 660 км к юго-западу от столицы Тегерана. Катастрофа высветила некачественную практику строительства, коррупцию в правительстве и пренебрежение в Иране.

В Интернете были распространены видеоролики, на которых оставшаяся башня рухнула на улицу, когда огромные облака пыли взметнулись в небо.