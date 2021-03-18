Боевики на мотоциклах убили не менее 58 человек в Нигере

Правительство заявило во вторник, что боевики на мотоциклах напали на группу мирных жителей, возвращавшихся с рынка в нестабильном уголке Нигера, убив по меньшей мере 58 человек, а затем сожгли зернохранилища дотла. Никто не взял на себя ответственность за массовые убийства в понедельник, хотя известно, что экстремисты, связанные с ИГИЛ в Большой Сахаре, проявляют активность в районе Тиллабери, где были совершены нападения на деревни.

Жертвы возвращались домой с крупного животноводческого рынка в Банебанго, недалеко от проблемной границы Нигера с Мали. Подозреваемые в экстремизме также разрушили близлежащие амбары, в которых хранились ценные продовольственные склады.

Объявление было зачитано официальным представителем правительства Абд аль-Рахманом Закарией во вторник вечером по государственному телевидению Нигера, который объявил трехдневный национальный траур по жертвам.

Нападения в понедельник подчеркивают огромные проблемы безопасности, с которыми сталкивается новый президент Нигера Мохаммед Базум, который победил на выборах в конце февраля и сменил уходящего лидера Мохамеду Иссуфу.

Аналитики говорят, что в районе Тиллабери действуют не только джихадисты, но и контртеррористические атаки на этих экстремистов способствовали подъему этнических ополченцев. В результате обострилась межплеменная напряженность, особенно вблизи границы между Мали и Нигером.

Атака в понедельник повторила резню в январе, в результате которой погибли 100 человек в двух деревнях в районе Тиллабери, ответственность за которые не взяли на себя ни одна экстремистская группировка или ополчение.

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Экстремисты совершают массовые нападения на армию Нигера в районе Тиллабери, в результате чего погибло более 70 человек. Декабрь 2019 г. И более 89 в январе 2020 года. Это рядом с районом, где Четыре солдата спецназа США погибли С пятью нигерийскими коллегами в 2017 году.