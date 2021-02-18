Боевики убили ученика и похитили десятки людей в ходе рейда на школу в Нигерии

В заявлении правительства штата говорится, что в группу входят 27 студентов, три учителя и девять членов семьи.

Студента, погибшего во время нападения, зовут Бенджамин Хабила.

Губернатор штата Нигер Абу Бакр Сани Белло По словам главного пресс-секретаря Мэри Ноэль Бардж, он закрыл все школы-интернаты в этом районе и послал армию на помощь похищенным из школы.

Президент Бухари осудил похищение школьников. «Президент дал указание вооруженным силам и полиции обеспечить немедленное и безопасное возвращение всех заключенных», – заявил в среду официальный представитель Бухари Джарба Шехо. «Президент также направил группу руководителей службы безопасности в Мину, штат Нигер, для координации спасательной операции и встреч с должностными лицами штата и общественными лидерами, а также с родителями и сотрудниками колледжа. Бывший сенатор Нигерии Шеху Сани сказал CNN, что у школы не было ограды по периметру, и это обеспечило бы легкий доступ боевикам. Сани, который также был учеником школы, сказал CNN: «Город находится в эпицентре мятежа в штате Нигер. Бандиты фулани действуют в пределах оси, и в этом районе находятся тысячи перемещенных лиц. Бандиты на северо-западе Нигерии» более смертоносный и разрушительный, чем Боко Харам ». Бухари недавно уволил всех руководителей нигерийских сил безопасности и назначил новых руководителей на фоне растущей небезопасности и похищений людей в стране. “Ситуация с безопасностью в Нигерии огромна и угрожает миру в стране”, – сказал Сани CNN. «Жалко, что руководителям агентств разрешено оставаться надолго», – добавил он.