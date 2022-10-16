Боевики убили 11 человек на российской военной базе — новый удар по кампании Москвы против Украины

Павел Политюк

Киев (Рейтер) — Боевики застрелили 11 человек на российском военном полигоне, сообщило Министерство обороны России в результате последнего удара по силам президента Владимира Путина после вторжения в Украину.

Агентство РИА сообщило, что еще 15 человек получили ранения в результате субботней стрельбы в Белгородской области на юго-западе России на границе с Украиной, когда двое мужчин убили группу, которая вызвалась принять участие в войне.

В сообщении говорится, что двое нападавших — граждане неустановленной бывшей советской республики — были застрелены. Некоторые независимые российские СМИ сообщили, что количество жертв превышает официальные данные.

«Ужасная авария произошла на нашей территории на территории одной из воинских частей», — заявил рано утром в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Много солдат убито и ранено… Среди раненых и погибших населения Белгородской области нет», — сказал Гладков в видео в мессенджере Telegram.

Нападение произошло через неделю после того, как взрыв повредил мост в Крыму, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году. Ранее в ходе войны главный российский корабль взорвался в Черном море и затонул.

«Во время проведения огневой тренировки с личным составом, добровольно изъявившим желание участвовать в специальной военной операции (против Украины), террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения», — цитирует РИА Новости заявление Минобороны. говоря.

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Всего за день до этого Путин заявил, что Россия должна завершить призыв резервистов в течение двух недель, пообещав положить конец вызывающей разногласия мобилизации, в результате которой сотни тысяч человек были призваны воевать на Украине, а большое количество людей бежало из страны.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Аристович заявил в интервью на YouTube, что нападавшие были выходцами из центральноазиатской страны Таджикистана и открыли огонь по другим после спора о религии.

История продолжается

Таджикистан — страна с мусульманским большинством, а около половины россиян исповедуют различные направления христианства. Российское министерство заявило, что нападавшие принадлежали к стране Содружества Независимых Государств, в которую входят девять бывших советских республик, включая Таджикистан.

Агентство Reuters не смогло сразу подтвердить комментарии Аристовича, известного комментатора войны, или независимо проверить число погибших и другие подробности инцидента.

С другой стороны, Зеленский заявил, что украинские силы по-прежнему удерживают стратегический восточный город Бахмут, несмотря на неоднократные атаки России, в то время как ситуация в Большом Донбассе остается очень сложной.

Русские войска неоднократно пытались захватить город Пахмут, расположенный на главной дороге в Словенск и Краматорск. Оба расположены в Донецкой области.

Атаки

В воскресенье Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки до утра воскресенья российские силы нанесли удары по более чем 30 городам и селам по всей Украине, нанесли пять ракетных ударов, 23 удара с воздуха и до 60 ракетных обстрелов.

В ответ ВВС Украины нанесли 32 удара, поразив 24 российские цели.

Боевые действия особенно активизировались в Донецкой и Луганской областях на востоке, а также в стратегически важной Херсонской области на юге, трех из четырех областей, которые Путин в прошлом месяце объявил частью России.

Поддерживаемая Россией администрация заявила в воскресенье, что в результате бомбардировки украинскими силами было разрушено здание администрации в городе Донецке, столице Донецкой области.

Кирилл Стримосов, российский чиновник в Херсонской области, заявил в воскресенье в приложении для обмена сообщениями Telegram, что российские силы предотвратили атаку украинских сил в регионе и что ситуация там «под контролем».

Южное командование Украины заявило, что в субботу позиции его войск неоднократно подвергались атакам, а возле села Трифоновка в Херсонской области произошел небольшой «стрелковый бой».

Кроме того, российские силы выпустили около 20 ракет «Град» российского производства по правому берегу Днепра в Херсонской области.

В субботу Минобороны России заявило, что его силы убили более 50 украинских солдат и уничтожили пять танков в районе Каховского водохранилища на реке Днепр.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты с поля боя.

Хотя украинские силы восстановили контроль над тысячами квадратных километров земли в результате недавних атак на востоке и юге, официальные лица говорят, что продвижение, вероятно, замедлится, как только силы Киева встретят более решительное сопротивление.

Украинские военные и гражданские лица полагаются на интернет-сервис Starlink, предоставляемый ракетной компанией Илона Маска SpaceX. В пятницу Маск сказал, что больше не может финансировать сервис, но в субботу заявил, что продолжит это делать.

Зеленский сказал, что с момента вторжения 24 февраля было убито около 65 000 россиян, что намного выше, чем официальная оценка Москвы от 21 сентября в 5 937 человек. В августе Пентагон заявил, что в России погибло или было ранено от 70 000 до 80 000 человек.

Глава администрации Зеленского Андрей Ермак заявил в воскресенье в Telegram, что Украина выиграет войну благодаря продолжающейся военной помощи, которую она получает от Запада, и кумулятивному эффекту западных санкций на российскую экономику.

«Атака Украины носит стратегический характер, и поражение России неизбежно», — сказал Ермак.

(Отчетность офисов Reuters; текст Дэвида Люнгрена, Мэтта Спиталника и Гарета Джонса; редактирование Гранта МакКолла, Сандры Маллер, Майкла Перри и Томаса Яновски)