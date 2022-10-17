Боевики убили 11 человек на российской военной базе — новый удар по кампании Москвы против Украины

Чиновник Украины: религиозный спор привел к стрельбе Аль-Каиды

Бои идут на востоке Украины, на юге Херсонской области

Украинские силовики повредили административное здание в Донецке

Киев (Рейтер) — Россия возбудила уголовное дело, заявили власти в воскресенье после того, как боевики застрелили 11 человек на военном полигоне недалеко от границы с Украиной в ходе боевых действий на востоке и юге Украины.

РИА со ссылкой на Минобороны сообщило, что двое боевиков открыли огонь из стрелкового оружия во время учений в субботу по лицам, которые вызвались воевать на Украине. Агентство РИА сообщило, что боевики, которых оно назвало «террористами», были застрелены.

Инцидент на юго-западе Белгородской области стал очередным ударом по «специальной военной операции» президента России Владимира Путина на Украине. Это произошло через неделю после того, как взрыв повредил мост, соединяющий материковую часть России и полуостров, аннексированный Россией в 2014 году.

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Минобороны России заявило, что нападавшие были выходцами из бывшей советской республики, но не уточняет. Высокопоставленный украинский чиновник Алексей Аристович сказал, что двое мужчин из преимущественно мусульманской среднеазиатской республики Таджикистан открыли огонь по другим после спора о религии.

Агентство Reuters не смогло сразу подтвердить комментарии Аристовича, известного комментатора войны, или независимо проверить данные о потерях и другие подробности.

«В результате ДТП, произошедшего на месте стрельбы в Белгородской области, от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения», — сообщили в Следственном комитете России, объявив о возбуждении уголовного дела. Других подробностей не упоминалось.

Некоторые независимые российские СМИ сообщили, что количество жертв превышает официальные данные.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что среди погибших и раненых местных жителей нет.

Позже два свидетеля сообщили Рейтер, что видели, как российские системы ПВО отражали воздушные удары в Белгороде.

В пятницу Путин заявил, что призыв российских резервистов должен закончиться в течение двух недель, и пообещал положить конец вызывающей разногласия мобилизации, в ходе которой сотни тысяч человек были призваны воевать на Украине, многие из которых бежали из страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, верный союзник Путина, заявил на прошлой неделе, что его силы будут развернуты вместе с российскими войсками у границы с Украиной, сославшись на угрозы со стороны Украины и Запада.

Министерство обороны Беларуси заявило в воскресенье в Минске, что менее 9000 российских солдат будут размещены в Беларуси в составе «региональной группировки» сил для защиты ее границ.

Русский Шелл

В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска в воскресенье бомбили украинские позиции на нескольких фронтах, в том числе в городах Харьковской, Донецкой и Херсонской областей. Российские силы пытались продвинуться в сторону Бахмута в Донецкой области, а также в районе Авдеевки.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении сообщил, что вокруг Бахмута и города Соледар идут ожесточенные бои.

ФОТО НА ФАЙЛ — Инструктор тренирует новых российских резервистов на стрельбище в контексте российско-украинского конфликта в подконтрольной России Донецкой области Украины 10 октября 2022 года. REUTERS/Александр Ермошенко Читать далее

«Основные горячие точки на Донбассе — это «Солидар» и «Бахмут», — сказал Зеленский. Там идут очень тяжелые бои».

Бахмут стал следующей целью российских вооруженных сил в их медленном продвижении через Донецкую область после захвата крупных промышленных городов Лищанск и Северодонецк в июне и июле. Солидар расположен к северу от Бахмута.

Боевые действия особенно активизировались в эти выходные в Донецкой и Луганской областях, а также в стратегически важной Херсонской области на юге, трех из четырех областей, которые Путин в прошлом месяце объявил частью России.

Глава пророссийской администрации заявил в воскресенье, что в результате бомбардировки украинскими силами было разрушено здание администрации в городе Донецке, столице Донецкой области.

«Это было прямое попадание, серьезно повреждено здание. Чудо, что никто не погиб», — сказал Алексей Колымзин, наблюдавший за обломками, добавив, что все городские службы продолжают работать.

Немедленной реакции Украины на нападение на город Донецк, который был аннексирован пророссийскими сепаратистами в 2014 году вместе с участками восточного Донбасса, не последовало.

В воскресенье Минобороны России заявило, что его силы отразили попытки украинских войск продвинуться в Донецкую, Херсонскую и Николаевскую области, что привело к тяжелым потерям.

Россия также заявила, что продолжает наносить удары с воздуха по военным и энергетическим объектам в Украине с использованием высокоточного оружия большой дальности.

Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку сообщений с поля боя.

В городе Николаеве жители выстроились в очередь в воскресенье — как и каждый день — чтобы наполнить бутылки водой в пункте раздачи после того, как поставки были прерваны боевыми действиями в начале войны.

«Это не война, это военное преступление. Война — это когда солдаты воюют друг с другом, а когда воюют мирные жители, это военное преступление», — сказал вставая 51-летний менеджер по продажам Вадим Антонюк. в макете.

Пресс-секретарь Южного военного командования Украины заявила, что российские силы испытывают острую нехватку техники, в том числе боеприпасов, в результате повреждения, нанесенного в конце прошлой недели на Крымском мосту.

«Почти 75% (российских военных грузов на юге Украины) переправились через этот мост», — заявила Наталья Хоменюк украинскому телевидению, добавив, что из-за сильного ветра в настоящее время паромы в этом районе остановлены.

«Теперь даже море на нашей стороне», — сказал Хоминюк.

Путин обвинил украинские спецслужбы во взрыве моста и в прошлый понедельник в ответ отдал приказ о крупнейшей воздушной атаке на украинские города, включая столицу Киев, с начала российского вторжения 24 февраля.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Написано Дэвидом Люнгреном, Мэттом Спиталником, Гаретом Джонсом и Джеймсом Олифантом; Под редакцией Майкла Перри, Томаса Яновски, Уилла Данэма и Ника МакФи.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.