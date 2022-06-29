Боевик своевременный и захватывающий

Нападение на Финляндию Это своего рода большой боевик, который заполнил сцену кино в 80-х годах. Это День независимости Финляндии, и проводится празднование. События принимают трагический оборот, когда на Президентский дворец нападают и президента берут в заложники. Вскоре становится ясно, что это всего лишь шаг к конечной цели — дестабилизации безопасности Европы.

Фильм 2021 — один из тех фильмов, которые непреднамеренно затрагивают злободневную тему. с окончательные возражения Со стороны похоже, что Финляндия будет частью НАТО. тем не мение Нападение на Финляндию На основе вымысла террористы хотят помешать вступлению страны в НАТО. (В другой части пророческого повествования нападающих поддерживает Россия.)



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Если оставить в стороне нынешнее положение дел в мире, зрители увидят фильм, насыщенный действием. Есть ряд сцен, которые хорошо срежиссированы и усиливают напряжение. Сценарий может быть коротким с точки зрения глубины характера, но он гарантирует, что аудитория всегда вовлечена.

Лиды — забавная пара, за которой можно наблюдать. Макс Таннер — финский секретный агент, а Сильвия Мэдсен — шведский агент. У этих двоих отличная химия, и, возможно, они являются изюминкой Нападение на Финляндию. Даже когда все становится предсказуемым, Макс и Сильвия следят за тем, чтобы все оставалось весело. Зрители всегда будут болеть за них.

Нападение на Финляндию Это больше, чем просто боевик. Помимо того, что его застрелили, ему есть что сказать о более серьезных проблемах. Геополитика и национальная безопасность — это лишь верхушка айсберга, поскольку фильм также углубляется в историю, демонстрируя боевой дух всей страны. По крайней мере, приятно видеть разницу между процедурой, проведенной в Америке, и процедурой, проведенной за границей.

Нападение на Финляндию В кинотеатрах по запросу и в цифровом формате с 1 июля.

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