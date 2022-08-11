Боевик, требующий сбережений, берет в заложники сотрудников Bank of Beirut

Бейрут — В четверг ливанец с винтовкой взял в заложники до 10 сотрудников и клиентов банка в Бейруте и пригрозил поджечь себя, если ему не позволят снять часть своих сбережений, чтобы оплатить медицинские счета своего отца.

Солдаты и полиция собрались в этом районе и попытались договориться о прекращении противостояния.

Драма с захватом заложников в оживленном районе Бейрута Хамра стала последним болезненным эпизодом экономического спада в Ливане, продолжающегося уже третий год. Ливанские банки, испытывающие нехватку денежных средств, с 2019 года установили строгие ограничения на снятие активов в иностранной валюте, фактически заманив в ловушку сбережения миллионов людей.

Сотрудник службы безопасности, который говорил на условиях анонимности в соответствии с правилами, сказал, что вооруженный преступник по имени 42-летний Бассам Шейх Хусейн вошел в отделение Федерального банка с газовым баллоном. По словам чиновника, мужчина произвел три предупредительных выстрела.

Джордж Аль-Хадж, глава профсоюза сотрудников банка, сообщил местным СМИ, что семь или восемь сотрудников банка были взяты в заложники вместе с двумя клиентами. Нападавший освободил заложника, которого увезла скорая помощь.

Клиент банка, сбежавший из здания, сообщил местным СМИ, что стрелок требовал снять 2000 долларов для оплаты медицинских счетов своего отца в больнице. Местные СМИ сообщили, что у него в банке застряло около 200 000 долларов.

Брат Хусейна Атиф, который стоит возле банка, сказал Associated Press, что его брат был бы готов сдаться, если бы банк дал ему наличные деньги, чтобы помочь с медицинскими счетами его отца и семейными расходами.

«Мой брат не подлец. Он берет из кармана то, что у него есть, чтобы отдать другим», — сказал Атиф Шейх Хусейн.

Солдаты ливанской армии, офицеры сил внутренней безопасности и агенты разведки окружили район.

В видеоролике на мобильном телефоне видно, как мужчина с винтовкой требует у него деньги. На другом видео двое полицейских у входа в закрытый банк просили его отпустить хотя бы одного из заложников, но он отказался.

Ливан переживает худший экономический кризис в своей современной истории. Три четверти населения впали в нищету, а ливанский фунт обесценился более чем на 90% по отношению к доллару США.

Десятки протестующих собрались в этом районе во время противостояния, скандируя лозунги против ливанского правительства и банков, надеясь, что стрелок получит свои сбережения. Некоторые прохожие хвалили его как героя.

Юрист Дина Абу Зур сказала: «К этой ситуации нас привела неспособность государства решить этот экономический кризис и процедуры банков и центрального банка, когда люди могут вернуть только часть своих денег, как если бы это было еженедельно. ассигнования». С Союзом вкладчиков группы «Дава», который был среди протестующих. «Это привело к тому, что люди взяли дело в свои руки».

Абу Зур сказал, что жена Хусейна сказала ей, что семья по уши в долгах и едва сводит концы с концами.

Дания Шариф сказала, что ее сестра, которая подает кофе и чай в банке, была среди заложников и не пострадала от боевика. «Он просто хочет получить свои деньги», — сказал Шариф, стоя перед банком. «Я не уйду, пока моя сестра не выйдет».

В январе владелец кафе снял 50 000 долларов, застрявших в банке в Ливане, после того, как он взял сотрудников в заложники и угрожал убить их.