Боевые действия в Судане: воюющие стороны готовятся к переговорам в Саудовской Аравии

6 мая 2023 г., 05:20 по Гринвичу Обновлено 2 часа назад

Подпись к фотографии, Дым поднимается от авиаударов в Хартуме (от 1 млн)

В субботу Саудовская Аравия проведет первые прямые переговоры между воюющими армиями в Судане после того, как несколько соглашений о прекращении огня сорвались.

В совместном американо-саудовском заявлении приветствовалось начало «предварительных переговоров» в Джидде между суданской армией и военизированными силами оперативной поддержки. В пятницу появились сообщения о продолжении столкновений в Хартуме.

Военные Судана говорят, что переговоры направлены на решение гуманитарных вопросов.

Официальных комментариев от «Репортеров без границ» не поступало.

Армия подтвердила, что отправила посланников в Джидду для участия в переговорах, на которые оказывает давление Организация Объединенных Наций и агентства по оказанию помощи в условиях острого гуманитарного кризиса в Судане.

В результате ожесточенных боев, продолжавшихся почти три недели, сотни людей погибли, а около 450 000 мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. По данным Международной организации по миграции, из них более 115 000 человек нашли убежище в соседних странах.

Глава суданской армии генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан — де-факто президент Судана — ведет ожесточенную борьбу за власть с командующим Сил оперативной поддержки генералом Мохамедом Хамданом Дагало, более известным как Хемедти.

В заявлении, опубликованном правительствами США и Саудовской Аравии, говорится, что они «призывают обе стороны учитывать интересы суданской нации и ее народа и активно участвовать в переговорах, направленных на прекращение огня и прекращение конфликта, который пощадит суданский народ и страдания людей». Обеспечить поступление гуманитарной помощи в пострадавшие районы.

В совместном заявлении также выражена надежда на «расширенный переговорный процесс, включающий участие всех суданских сторон». READ Украина заявила, что российские войска продвигаются в прифронтовом городе Бахмут.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер сказал, что только за первые 11 дней конфликта погибло около 190 детей и 1700 получили ранения — данные взяты только из медицинских учреждений в Хартуме и Дарфуре.

«Реальность, вероятно, будет намного хуже», — сказал он.

Интенсивность боевых действий помешала доставке столь необходимой помощи.