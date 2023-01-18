Бывший член печально известного российского военизированного формирования сдался норвежским властям, что является редким побегом, который, по словам его адвоката и российских правозащитников, может помочь международному расследованию зверств Москвы в Украине.

Андрей Медведев говорит, что командовал примерно 15 истребителями Вагнер Рабочий Г.Крыша На Украине он подал прошение о предоставлении убежища в Норвегии после задержания местными силовиками за незаконное пересечение границы страны с Россией рано утром в пятницу, сообщил его адвокат Брюньюлф Риснес.

Норвежские иммиграционные власти Г. Они подтвердили, что человек, похожий на Медведева, был задержан и попросил убежища, но отказались от дальнейших комментариев, сославшись на соображения безопасности и конфиденциальности.

Недатированное фото, предоставленное Андреем Медведевым с жетоном Вагнера.

А Видео опубликовано В понедельник г. Медведев сказал Владимиру Озекину, российскому правозащитнику, что он попросил убежища после того, как отправился в Норвегию и сдался полиции. Он сказал, что готов сотрудничать с международными следователями по возможным военным преступлениям Вагнера, крупного военизированного формирования в центре военных действий Кремля в Украине.