Бывший член печально известного российского военизированного формирования сдался норвежским властям, что является редким побегом, который, по словам его адвоката и российских правозащитников, может помочь международному расследованию зверств Москвы в Украине.
Андрей Медведев говорит, что командовал примерно 15 истребителями Вагнер Рабочий Г.Крыша На Украине он подал прошение о предоставлении убежища в Норвегии после задержания местными силовиками за незаконное пересечение границы страны с Россией рано утром в пятницу, сообщил его адвокат Брюньюлф Риснес.
Норвежские иммиграционные власти Г. Они подтвердили, что человек, похожий на Медведева, был задержан и попросил убежища, но отказались от дальнейших комментариев, сославшись на соображения безопасности и конфиденциальности.
А Видео опубликовано В понедельник г. Медведев сказал Владимиру Озекину, российскому правозащитнику, что он попросил убежища после того, как отправился в Норвегию и сдался полиции. Он сказал, что готов сотрудничать с международными следователями по возможным военным преступлениям Вагнера, крупного военизированного формирования в центре военных действий Кремля в Украине.
Мистер. Риснес, адвокат, г. Медведев сказал, что это дело было первым в своем роде в Норвегии и может стать прецедентом того, как Запад относится к дезертирству российских боевиков.
В серии интервью The New York Times перед отъездом из России 26-летний г-н Медведев утверждал, что в июле руководил дивизией вместе с Вагнером. В первую очередь военнопленные В боях вокруг восточноукраинского города Багмут. Мистер. Название подразделения Медведева было подтверждено одним из его подчиненных, которым, как говорят, был Евгений Нужин, военнопленный срочной службы, проинструктированный украинскими войсками после того, как он сдался в сентябре.
Мистер. Нушин вскоре вернулся к Вагнеру по тюремному обмену Его повесили за измену.
Мистер. Медведев, г. Перед казнью Нугин сказал, что уехал в ноябре и вернулся в Россию. Там он спросил г. Связался с Осечиным и другими правозащитниками. Он перемещался между городами, пока не сбежал в Норвегию.
В какой-то момент, в ноябре, он подошел к штаб-квартире Вагнера в Санкт-Петербурге и вручил охраннику свой военный жетон, сцена, снятая на видео его компаньоном и Загружено на YouTube.
Мистер. Собственные рассказы Медведева о своей жизни и военной службе иногда были противоречивыми, и он отказался предоставить доказательства своих самых взрывоопасных утверждений.
Мистер. Медведев вырос в сибирском детском доме и отсидел не менее четырех лет за кражу. Суммарное исполнение Драматические показатели потерь произошли на передовой вагнеровской милиции, обвиненной в трусости и дезертирстве, а также среди заключенных, отправленных командирами на самоубийственные миссии. Заявления не были проверены независимо.
Мистер, который встречался с ним с июля. Двое знакомых Медведева подтвердили его зачисление в Вагнер, но не смогли подтвердить подробности его службы. Их личности скрываются, чтобы защитить их от возможного возмездия со стороны Вагнера.
Мистер. Люди в Украине и России встречались с Медведевым в прошлом году, чтобы обсудить сделку с Вагнером, которая позволила бы ему в третий раз провести военные операции на оккупированной Россией восточной Украине. Ранее он был в Донбассе в 2015 и 2020 годах, хотя его точная роль и принадлежность в то время были неясны.
Алина Лобзина Предоставленный отчет.
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