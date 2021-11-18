Боец Warner Bros. Багз Банни против Арьи Старк

После множества утечек, которые намекнули, что новый файтинг с Warner Bros. Он находился в стадии подготовки, разработан Warner Bros. Об играх наконец-то поползли слухи, объявив о том, что MultiVersus. Рекламный ролик представлял собой трехминутный трейлер, показывающий здоровую часть игрового процесса и некоторый начальный список персонажей, включая Багза Банни, Вселенную Стивена и, как ни странно, Арью «У девушки без имени» Старк.

MultiVersus Это бесплатная игра Smash Bros.Подобно игровому директору Тони Хьюину, он говорит, что сосредоточен на командной работе и социальной игре. Персонажи созданы так, чтобы их можно было смешивать и сочетать с сильными сторонами, усиливающими друг друга. В видео вы можете наблюдать, как Вселенная Стивена использует свою фирменную броню для защиты своего партнера, в то время как Чудо-женщина вытаскивает своего партнера из опасности с помощью каната.

Игроки могут соревноваться в кооперативных битвах два на один, в режиме для всех четырех игроков и в соревновательной рейтинговой таблице. Хуэн тоже упомянул об этом MultiVersus Он будет иметь значок отмены, кроссовера и кросс-прогрессии, чтобы создать плавный игровой процесс для игроков на разных платформах.

Слухи распространились по всему миру MultiVersus Ранее в этом году, когда профессионал опубликовал фотографию списка Smash Bros. Игрок: Хуан Мануэль «Hungrybox» ДеБьедма. Фото и видео, на котором ДеБьедма позже был разбит из-за забастовки за нарушение авторских прав, были удалены, что послужило поводом для слухов о том, что что-то исходило от Warner Bros. Игры.

MultiVersus Его планируется выпустить в 2022 году на Xbox, PlayStation и ПК.