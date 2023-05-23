Бои на территории России идут второй день после атаки с Украины

КИЕВ, 23 мая (Рейтер). Бои в Белгородской области России во вторник идут второй день, и ее губернатор сообщил жителям, бежавшим после вторжения через границу вооруженных боевиков из Украины, что им по-прежнему небезопасно возвращаться в свои дома. дома.

Вторжение в понедельник, в котором, по-видимому, участвовала бронетехника, стало крупнейшим нападением на территорию России с начала войны 15 месяцев назад, хотя подробности, в том числе количество задействованных боевиков, их взаимодействие и масштаб любых столкновений, не были подтверждены независимыми источниками.

Российские власти эвакуировали жителей Крайворонского района области после того, как рейдовые отряды заявили, что они захватили приграничный город Косинга и другие.

«Министерство обороны совместно с правоохранительными органами продолжает зачистку территории», — сообщил службе новостей Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Кладков.

«Я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского района, которые… временно покинули свои дома и пока не могут вернуться», — сказал он, добавив, что за ночь беспилотниками были поражены два дома.

Клатков сказал, что одна женщина погибла во время эвакуации, и есть сообщения о двух раненых. Задача вторника «номер один» — достучаться до них. В понедельник Кладков заявил, что по меньшей мере восемь человек получили ранения, несколько зданий были повреждены, а многие жители были эвакуированы.

Одна из ответственных за вторжение группировок, Легион «Свобода России», в телеграмме сообщила: «Всем доброе утро, кроме путинских прихвостней. Мы встретили рассвет на освобожденной территории и продвигаемся дальше».

Это и вторая группа, Российские добровольческие силы (ДВК), говорят, что они представляют вооруженные российские ополченцы, действующие против Кремля и с территории Украины.

Москва обвинила украинские силы в попытке отвлечь диверсантов от захвата Россией города Пакмуд три дня назад, что стало самой кровопролитной наземной войной в Европе со времен Второй мировой войны.

Российские следователи заявили, что по факту вторжения заводят дело о терроризме.

Отражая прошлые отрицания Россией роли в сепаратистских движениях на Украине, Киев публично отверг обвинения в рейдах, хотя некоторые из его отрицаний были сформулированы с очевидным противоречием.

Киев «не имеет к этому никакого отношения», — написал в Твиттере советник президента Украины Михаил Подоляк. «Вы знаете, танки продаются в любом российском военном магазине, а подпольные партизанские отряды состоят из граждан России».

Поздним вечером в понедельник РВК опубликовала видеозапись, на которой боец ​​осматривает захваченный бронетранспортер, наклеивая наклейку с логотипом группировки поверх символа «Z», используемого для обозначения российских сил. На другом видео видно, что боевики едут на бронемашине по проселочной дороге.

Другие видеоролики, размещенные в российских и украинских социальных сетях, содержали изображения и видео захваченных российских военнослужащих и их документы, удостоверяющие личность.

Российский новостной канал Mash в Telegram сообщил накануне, что беспилотники нанесли удар по крыше здания службы безопасности России в Белгороде, почти в 80 км (50 милях) от района, где произошел рейд. Он опубликовал фотографии машин экстренных служб у здания.

Внутри Украины российские войска празднуют свою первую за 10 месяцев крупную победу, захватив Багмут. Киев заявляет, что его войска продвигаются к северу и югу на окраинах города.

Президент Владимир Зеленский во вторник посетил украинский военно-морской флот, разместив фотографии в неизвестном месте, которое, по его словам, находилось на линии фронта.

Отчет бюро Рейтер; Дополнительный репортаж Лидии Келли в Мельбурне; Роберт Бирзел; Монтаж Майкл Перри

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