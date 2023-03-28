Коломб Каэн-Сальвадор — соучредитель Global Grassroots Movement. Атласи ранее был соучредителем Панъевропейской партии Вольт.

Может ли военный преступник возглавить Совет Безопасности ООН?

17 марта 2023 года Международный уголовный суд издал приказ Ордер на арест Обвинение президента России Владимира Путина в военном преступлении за «незаконную депортацию» украинских детей. И все же 1 апреля путинская Россия должна стать председателем самой могущественной в мире организации.

Хотя это может звучать как жестокая шутка в День дурака, это не так. Еще 30 дней — ротация ООН Срок пребывания на посту президента Совета Безопасности – всему миру было бы коллективно стыдно, если бы путинская имперская Россия взяла на себя эту руководящую роль. Это означает, что это не может продолжаться как обычно, если мы не сделаем что-то, чтобы это остановить.

Нас учат смотреть на историю очень бинарно: кто-то сопротивлялся, кто-то сотрудничал; Или кто-то сделал хорошо, а кто-то плохо. Но правда в том, что большинство из нас пассивны, смотрят в сторону или просто ждут, пока у нас будет вежливый ночной разговор о том, насколько отвратительны текущие события. Мы все виноваты в этом, но не в этот раз. На данный момент, конечно, мы не можем смотреть по-другому.

Но хотя остановить Россию может показаться невозможным, есть свидетельства того, что кампании под руководством граждан могут влиять на функционирование международных организаций. Хотя процессы в ООН требуют глубокой реформы, есть способ отстаивать демократию в этих залах власти.

Атлас, глобальное массовое движение, которое я возглавляю, сделал это в 2021 году, проведя трюковые глобальные праймериз, чтобы встряхнуть непрозрачность процесса избрания Генерального секретаря ООН. Благодаря объединенным усилиям тысяч людей по всей планете мы продвинули его Генеральная Ассамблея должна рассмотреть нашу кандидатуру на пост Генерального секретаря ООН.

Точно так же и сейчас, когда ученые исследуют и спорят, «агрессор«Президент не может вступить во владение, и мир может помешать России сделать что-либо в том же стиле в течение одного месяца — прежде, конечно, прежде чем изменить ту самую систему, которая изначально способствовала созданию таких нелепых ситуаций…

Если бы нацистская Германия Адольфа Гитлера, Ирак Саддама Хусейна или Чили Аугусто Пиночета взяли на себя руководство Советом Безопасности, это было бы невероятно. «Меня бы тошнило от ярости», — сказал мой отец, который видел, как его собственного отца депортировали в лагеря во время Второй мировой войны. Когда я спросил его, считает ли он, что такое возможно, он ответил: «Люди никогда бы этого не допустили». Я рассказал ему о России. . .

Совет Безопасности — это не только прославленный орган, наделенный властью «задиристской кафедры»; это»Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, главная ответственность заключается в поддержании международного мира и безопасности.«Однако тело уже давно является жертвой тупика, и его недостатки пока не проявляются. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский Сказал«Где безопасность, которую должен гарантировать Совет Безопасности? Охраны нет», — сказал он.

Поэтому нужно не допустить, чтобы Россия вторглась в Украину, а то, что осталось от международного порядка, — от смещения президента в следующем месяце.

И этими способами, Атлас начал»ООН проигнорировала РоссиюКампания, призывающая по крайней мере семь из 15 государств-членов Совета Безопасности бойкотировать орган в течение апреля, не позволяя России передать что-либо. Постоянные члены органа всегда могут наложить вето на существенные вопросы, но на практике это не так, требуется только «девять голосов за». Временные правила процесса и связанные с ним процессы развития.

Учитывая их Прошлая поддержка В число стран, поддерживающих эти усилия, входят три постоянных члена — США, Великобритания и Франция — и пять чередующихся стран — Албания, Эквадор, Япония, Мальта и Швейцария — за исключение России из Совета ООН по правам человека. Отсутствие семи из этих восьми стран на любой из сессий сделало бы председательство России совершенно бессмысленным.

Он рисует мощную картину.

Изображения могут выражать настроение, оппозицию эпохи. Из тех фотографий Восхождение на Берлинскую стену Саудовская Аравия запускает свой 13-местный самолет.Женский совет», моменты, запечатленные во времени, подчеркивают постоянную борьбу между светом и тьмой, свободой и принуждением. На этот раз у нас есть возможность показать, что демократии заняли определенную позицию, и образ пустого зала Совета Безопасности может стать историческим свидетельством.

Однако это будет лишь краткосрочным решением.

В ноябре 2023 года Китайская Народная Республика должна стать президентом — еще одна страна, признанная ООН виновной. Неровности Это приводит к преступлениям против человечества. Эту технику можно применять так часто, как это необходимо, и следует делать больше.

Необходимо решить проблему отсутствия демократических процедур в ООН, ее отказа от участия граждан и ее неспособности принимать обязательные для исполнения решения по многим насущным вопросам, включая ответы авторитарным лидерам, совершающим глобальные преступления.

До сих пор Россия демонстрировала невероятную поддержку украинцам в разгар неоднократных агрессий и войн. Хотя у России все еще есть место за столом переговоров, мы должны убедиться, что она сидит наедине со своим партнером по преступлению, Китаем. Мы в долгу перед Украиной, Гонконгом, Тибетом, Синьцзяном и всеми замученными диктатурой.

Мы не можем быть пассивными или праздными. На этот раз давай докажем, что мой отец.