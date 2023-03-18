Чемпионат мира по боксу среди женщин начался в четверг в Индии, и несколько стран бойкотировали его из-за присутствия российских и белорусских женщин, соревнующихся под своими флагами.

Несколько международных спортивных федераций запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях после вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

Некоторые виды спорта разрешают им соревноваться, но говорят, что они должны делать это под нейтральными флагами.

Но на мероприятии IBA в Дели бойцы из обеих стран соревнуются под своими национальными флагами и гимнами.

На церемонии открытия в среду были показаны флаги и цвета России и ее политического союзника Беларуси.

Ассоциация адвокатов России возглавляется Умаром Каримлевым и считает российского энергетического гиганта «Газпром» крупным финансовым спонсором. Международный олимпийский комитет приостановил деятельность IBU в 2019 году из-за многочисленных коррупционных скандалов.

США, Украина, Канада, Швеция и Великобритания входят в число стран, бойкотировавших турнир, который продлится до 26 марта и в котором принимают участие 65 стран.

Некоторые заявили, что также откажутся от участия в мужских соревнованиях, которые пройдут в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая.

В прошлом месяце GB Boxing заявила, что решение Международной профессиональной ассоциации разрешить боксерам из России и Беларуси соревноваться в Индии под их национальными флагами противоречит решениям Международного олимпийского комитета.

«Это привело к увеличению дистанции между ФИФА и олимпийским движением, а также к важным давним вопросам спортивной честности… которые МОК попросил ФИФА решить», — говорится в заявлении.

— ‘Выделять’ —

Министр спорта России Олег Матыцын заявил, что «в этот непростой период важно, чтобы команда выступала под российским флагом… Вы видите, что эти молодые девушки знают, какую страну они представляют».

«Спорт должен быть отделен от политики и не должен быть объектом дискриминации по национальному признаку», — заявил Матисен во вторник, находясь в Нью-Дели, в заявлении, опубликованном его министерством.

Приостановка Международным олимпийским комитетом IBA означает, что бокс рискует исчезнуть как олимпийский вид спорта с Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

История продолжается

Французская федерация бокса разрешает своим бойцам соревноваться в Дели, а ее президент Доминик Нато заявил во вторник, что хочет оставаться «нейтральным» перед Олимпийскими играми в Париже.

«Я в курсе того, что происходит в мире, но политика снова берет спорт в заложники, и это неприемлемо», — заявили в НАТО AFP.

Организаторы сообщили, что в гонке приняли участие боксеры из других стран Европейского Союза, включая Испанию и Италию, а также из Новой Зеландии, Австралии и Японии.

1 марта Международная ассоциация юристов возбудила дисциплинарное производство в отношении глав нескольких национальных боксерских ассоциаций в связи с бойкотом, обвинив их в «аморальном поведении».

«В боксе нет места любой форме дискриминации, и Международная профессиональная ассоциация видит свою миссию в защите своих ценностей», — сказала она.

У России на турнире 12 боксеров, у Беларуси — шесть.

«Для меня очень важно представлять свою страну под своим флагом, и я буду делать это с гордостью», — сказала AFP российская боксерша Екатерина Пальцева.

«По моему мнению, в спорте не должно быть (политики). Спорт должен объединять все страны».

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