Чемпионат мира по боксу среди женщин стартовал в Индии в четверг, и несколько стран бойкотировали мероприятие из-за присутствия российских и белорусских спортсменок, выступающих под их флагами.

Несколько международных спортивных федераций запретили российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях после вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

Некоторые спортивные соревнования разрешали им соревноваться, но говорили, что они должны делать это под нейтральными флагами.

Однако на мероприятии Международной боксерской ассоциации (IBA) в Дели участвуют бойцы из обеих стран, соревнующиеся под национальными флагами и гимнами.

На церемонии открытия в среду были показаны флаги и цвета России и ее политического союзника Беларуси.

Ассоциация адвокатов России возглавляется Умаром Каримлевым и считает российского энергетического гиганта «Газпром» крупным финансовым спонсором. Международный олимпийский комитет приостановил деятельность IBU в 2019 году из-за многочисленных коррупционных скандалов.

США, Украина, Канада, Швеция и Великобритания входят в число стран, бойкотировавших турнир, который продлится до 26 марта и в котором принимают участие 65 стран.

Некоторые заявили, что также откажутся от участия в мужских соревнованиях в Ташкенте, Узбекистан, которые пройдут с 1 по 14 мая.

В прошлом месяце GB Boxing заявила, что решение Международной профессиональной ассоциации разрешить боксерам из России и Беларуси соревноваться в Индии под их национальными флагами противоречит решениям Международного олимпийского комитета.

«Это привело к увеличению дистанции между ФИФА и олимпийским движением, а также к важным давним проблемам спортивной честности, которые МОК попросил ФИФА решить», — говорится в заявлении.

дискриминация

Министр спорта России Олег Матыцын заявил, что «в этот непростой период важно, чтобы команда выступала под российским флагом. Видно, что эти молодые девушки знают, какую страну они представляют. Спорт должен быть отделен от политики и не должен быть мишенью». «Матысин сказал во вторник. Находясь в Нью-Дели, в заявлении, распространенном его министерством, он сказал о «дискриминации по национальному признаку».

Приостановка Международным олимпийским комитетом IBA означает, что бокс рискует исчезнуть как олимпийский вид спорта с Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Французская федерация бокса разрешает своим бойцам соревноваться в Дели, а ее президент Доминик Нато заявил во вторник, что хочет оставаться «нейтральным» перед Олимпийскими играми в Париже.

«Я в курсе того, что происходит в мире, но политика снова берет спорт в заложники, и это неприемлемо», — заявили в НАТО AFP.

Организаторы сообщили, что в гонке приняли участие боксеры из других стран Европейского Союза, включая Испанию и Италию, а также из Новой Зеландии, Австралии и Японии.

1 марта Международная профессиональная ассоциация начала дисциплинарное производство в отношении глав нескольких национальных боксерских ассоциаций в связи с бойкотом, обвинив их в «аморальном поведении».

«В боксе нет места любой форме дискриминации, и Международная профессиональная ассоциация видит свою миссию в защите своих ценностей», — сказала она.

У России на турнире 12 боксеров, у Беларуси — шесть.

«Для меня очень важно представлять свою страну под своим флагом, и я буду делать это с гордостью», — сказала AFP российская боксерша Екатерина Пальцева. «По моему мнению, в спорте не должно быть (политики). В спорте должны участвовать все страны», — заявила она.