Боксерский чемпионат мира C: Акаш Сангван побеждает в первом матче

Индийский боксер Акаш Санджуан (67 кг) вышел во второй раунд, победив со счетом 5: 0 над турецким Фурканом Адимом в своем первом матче чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.

Санджуан, чемпион Национальной лиги, встретится с Денилом Крютером из Германии, который попрощался с ним в первом раунде. Индиец доминировал над Адемом в соревнованиях по прокатке, которые прошли вчера поздно вечером.

Ранее новичок Рохит Мур (57 кг) дал Индии успешный старт, обойдя эквадорца Жана Кайседо 5: 0 в уверенном выступлении в первом раунде этим вечером. Следующим за ним идет Алан Рахимич из Боснии и Герцеговины.

Чемпион Азии Сангит (92 кг) попрощался в первом раунде с Сачином Кумаром (80 кг).

В то время как Сачин встретится с американцем Робби Гонсалесом во втором раунде 30 октября, Сангет встретится с россиянином Андреем Стоцким в своем первом матче 29 октября.

С более чем 600 боксерами из более чем 100 стран, многим участникам придется выиграть не менее трех поединков в некоторых категориях, чтобы выйти в четвертьфинал.

Пятикратный призер чемпионата Азии Шива Тапа (63,5 кг) – один из таких боксеров.

Тапа, завоевавший бронзу на чемпионате мира 2015 года, позже в тот же день откроет свою кампанию против кенийца Виктора Одхиамбо Ньядеры.

Серебряный призер чемпионата Азии Дипак Кумар (51 кг), который впечатлил в прошлом году огромным успехом на пути к серебряной медали на престижном чемпионате Мемориала Странджи, встретится с Иззатом Усиналиевым из Кыргызстана.

Summit (75 кг) присоединится к Тапе и Дипаку в соревновании в тот день, когда он выиграет ринг против Дэймона О’Нила из Ямайки.

Нариндер (+92 кг) также должен встретиться с польским Оскаром Сафарианом.

Золотые победители шоу получат денежный приз в размере 100 000 долларов США.

Обладатели серебряных медалей будут награждены 50 000 долларов США, а обладатели бронзовых медалей будут награждены по 25 000 долларов США каждый. Общий призовой фонд составляет 2,6 миллиона долларов.