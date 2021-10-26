Боксерский чемпионат мира C: Акаш Сангван побеждает в первом матче

Индийский боксер Акаш Санджуан (67 кг) вышел во второй раунд, победив со счетом 5: 0 над турецким Фурканом Адимом в своем первом матче чемпионата мира по баскетболу среди мужчин.
Санджуан, чемпион Национальной лиги, встретится с Денилом Крютером из Германии, который попрощался с ним в первом раунде. Индиец доминировал над Адемом в соревнованиях по прокатке, которые прошли вчера поздно вечером.
Ранее новичок Рохит Мур (57 кг) дал Индии успешный старт, обойдя эквадорца Жана Кайседо 5: 0 в уверенном выступлении в первом раунде этим вечером. Следующим за ним идет Алан Рахимич из Боснии и Герцеговины.
𝐓𝐇𝐑𝐎𝐔𝐆𝐇 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐄𝐍𝐒 📸# оставлять & Встраивать твит Сборная Индии отлично стартовала на чемпионате мира по боксу среди мужчин AIBA 2021 года
Наслаждайтесь впечатлениями от первого дня Чемпионата мира по боксу среди мужчин AIBA 2021 года👇# Чемпионат мира среди мужчин# aibawchs2021#заниматься боксом pic.twitter.com/b3YHtd7EdF
Федерация бокса (@BFI_official) 26 октября 2021 г.
Чемпион Азии Сангит (92 кг) попрощался в первом раунде с Сачином Кумаром (80 кг).
В то время как Сачин встретится с американцем Робби Гонсалесом во втором раунде 30 октября, Сангет встретится с россиянином Андреем Стоцким в своем первом матче 29 октября.
С более чем 600 боксерами из более чем 100 стран, многим участникам придется выиграть не менее трех поединков в некоторых категориях, чтобы выйти в четвертьфинал.
Пятикратный призер чемпионата Азии Шива Тапа (63,5 кг) – один из таких боксеров.
Тапа, завоевавший бронзу на чемпионате мира 2015 года, позже в тот же день откроет свою кампанию против кенийца Виктора Одхиамбо Ньядеры.
Серебряный призер чемпионата Азии Дипак Кумар (51 кг), который впечатлил в прошлом году огромным успехом на пути к серебряной медали на престижном чемпионате Мемориала Странджи, встретится с Иззатом Усиналиевым из Кыргызстана.
Summit (75 кг) присоединится к Тапе и Дипаку в соревновании в тот день, когда он выиграет ринг против Дэймона О’Нила из Ямайки.
Нариндер (+92 кг) также должен встретиться с польским Оскаром Сафарианом.
Золотые победители шоу получат денежный приз в размере 100 000 долларов США.
Обладатели серебряных медалей будут награждены 50 000 долларов США, а обладатели бронзовых медалей будут награждены по 25 000 долларов США каждый. Общий призовой фонд составляет 2,6 миллиона долларов.
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