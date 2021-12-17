Боксер «Аль-Джазиры» Маркус Браун рассердил россиянина Артура Петтербиева в пятничном титульном поединке | Как вы это смотрите по телевизору?

«Он устал говорить, пора драться», — сказал игрок Статен-Айленда Маркус Браун во время своей последней пресс-конференции в среду, которая завершилась титульным боем в пятницу вечером против россиянина Артура Петтербиева.

В четверг оба бойца взвесились в запланированном 12 раунде, который состоится в Bell Center в Монреале, Канада, который российский боец ​​теперь называет своим домом. Событие с шестью картами начнется в 20:00 по восточноевропейскому времени, а битва Брауна-Бетербиева начнется около 23:30 или позже.

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«Мы упорно тренировались, чтобы драться, — сказал Браун, боксер-олимпийский чемпион США 2012 года, который когда-то занимал временную корону в супертяжелом весе. — Он жесткий клиент, но в пятницу вечером мы изменили историю». Не верю, и когда наступит вечер пятницы, ты увидишь. Устали говорить. Я хочу драться ».

31-летний Браун, уроженец Клифтона, набрал рекорд 24-1, включая 16 нокаутов, в борьбе с непобежденным Петербиевым (16-0 при 16 нокаутах), который владеет коронами WBC и IBF в полусреднем весе. тяжелый.

Петербиев, который поздно начал заниматься боксом, является пятилетним Брауном и является фаворитом на победу в боях, согласно составителям ставок.

«Мы готовы», — заявил герой. «У нас был хороший тренировочный сбор, и я готов выложиться в пятницу вечером».

Боксеры Маркус Браун (слева) и Артур Петтербиев встретятся друг с другом во время весового матча в Монреале, в четверг, 16 декабря 2021 года, перед боем за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между IBF и WBC в пятницу. (Грэм Хьюз / Канадская пресса через AP)

Ранее в этом году Браун расстался со старыми тренерами Гэри Старком-младшим и Андре Розером и отозвал нового тренера Дерека Джеймса, который раньше тренировал чемпионов-бойцов.

Джеймсу не нравилось то, что Браун занимает место среди тех, кто ожидает от боя, но он воспользуется этим объединяющим кличем.

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«Когда мы приехали сюда, я знал, что Маркус — большой неудачник, и мы это принимаем», — сказал Джеймс. Это будет историческая битва. После того, как Маркус выиграет титул, я стану единственным тренером в истории, который объединил трех чемпионов одновременно: Маркуса Брауна, Джереми Чарлоу и Эррола Спенса ».

«Я знаю, кто я. Я знаю, что Маркус сделает то, о чем я его прошу. Когда он пришел ко мне, он уже был действительно хорошим бойцом, и я помог ему развить это. Я верю в себя, я верю в Маркуса».

Тренер Бетербиева Марк Рэмси сказал, что он и Бетербиев хорошо осведомлены о сильных и слабых сторонах Брауна и полагают, что его боксер выйдет на первое место.

«Я очень взволнован этим боем. Прошло много времени с тех пор, как мы могли защищать титулы перед толпой в Монреале, и мы с нетерпением ждем этого», — сказал Рэмси. «Это был отличный тренировочный сбор. . Мы уже видели Маркуса раньше, поэтому знаем его сильные и слабые стороны, и вы увидите, что произойдет в пятницу вечером ».