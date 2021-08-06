Бокс-Ла-Крус выиграл тяжелое золото в качестве кубинского рефери в Токио.

ТОКИО (Рейтер) – Хулио Ла Крус опередил российского чемпиона мира в супертяжелом весе Муслима Гаджимагомедова и выиграл свой второй олимпийский титул в пятницу, подчеркнув доминирование Кубы на турнире по боксу в Токио, завоевав треть из пяти золотых медалей.

31-летний Лакрус остался на вершине против россиянина в одной из самых долгожданных встреч, демонстрируя свой десятилетний чемпионский опыт, уклоняясь от ударов Гаджимагомедова, прежде чем показать его к столу.

Известный на Кубе как «Тень», Ла Крус ударил себя в грудь, скрестив руки, и отдал честь своей ликующей команде, сняв каппу, чтобы изобразить златозубую улыбку, прежде чем рухнуть назад на холст, чтобы одержать победу.

«Моя команда и тренеры вселили в меня такую ​​уверенность, что я смогу выиграть матч, и они были правы. Они сказали, что я должен верить в себя», – сказал Ла Крус, выигравший золото в легком весе в Рио в 2016 году.

«До Парижа всего три года. Я еду на следующие Олимпийские игры и пытаюсь выиграть свое третье золото».

Куба получит еще одно золото по боксу в воскресенье в Токио с Энди Крузом, который единогласным решением судей победил пылкого австралийца Гарри Гарсайда в полуфинале мужского легкого веса.

Гарсайд был безжалостен в атаке и довел бой до двукратного чемпиона мира, но его быстрые удары не могли сравниться с точностью кубинца.

Соперником Круза станет американец Кишон Дэвис, покончивший с последней надеждой Армении на золото на Олимпийских играх в Токио полуфинальной победой над Ованнесом Пачковым.

Битва за Британию

В среднем весе среди женщин британская чемпионка мира Лорен Прайс совершила захватывающее возвращение в финальный раунд, чтобы выйти в финал, где она встретится с Ли Цянь, которая сумела выиграть первую золотую медаль Китая по боксу с Лондона 2012 года.

Прайс обыграла Ношку Фонтейн с небольшим отрывом, лишив голландцев места во втором олимпийском финале, в то время как Ли обыграла россиянку Зинверу Магомедалиеву в трудном и порой трудном матче.

Прайс вышла из борьбы с самого начала, но Фонтейн проявила свое хладнокровие, изгоняя быстрые британские удары и с небольшим преимуществом выиграв раунд, с шансом на первое золото голландского бокса почти за столетие, ожидая, если она получит квалификацию.

27-летняя Прайс была награждена очком за чрезмерное удержание во втором раунде и оставила себя в тяжелой битве, но в последние минуты изменила ход борьбы и одержала ошеломительную победу.

«Все было в последнем туре», – сказал Прайс. «Мне нужен был последний большой забег … Это было не труднее, чем в тот день».

«Это сбывшаяся мечта, но я не остановилась. Моя главная цель – выиграть это золото», – сказала она.

Ли, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио и двукратный чемпион мира в среднем весе, встретится с Прайсом в воскресном финале и является одним из двух китайских боксеров, у которых остался шанс выиграть золото в Токио.

Ли выиграла у Магомедалиевой твердое очко и сохранила хладнокровие, чтобы выиграть жесткое соревнование и праздновать победу задолго до того, как она была объявлена ​​победительницей.

«Я так рада, что вышла в финал», – сказала она. «Моя единственная цель – выиграть золотую медаль».

Редакция Химани Саркар, Питер Резерфорд и Анна Николас да Коста

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