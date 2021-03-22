Болгария высылает двух российских дипломатов по подозрению в шпионаже

СОФИЯ (Рейтер) – Болгария выслала в понедельник двух российских дипломатов по подозрению в шпионаже после того, как прокуратура обвинила шесть человек, включая нынешних и бывших офицеров военной разведки, в шпионаже в пользу России.

Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что дало дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну, после того как в письме прокуратуры говорится, что эти двое участвовали в деятельности, несовместимой с их статусом.

«Записка была передана заместителю главы миссии при посольстве России», – говорится в сообщении министерства.

София выслала восемь российских дипломатов, включая военного атташе, по подозрению в шпионаже с октября 2019 года, оказывая давление на исторически тесные связи между Москвой и Болгарией, членом НАТО и Европейского союза.

Посольство России в Софии назвало этот шаг «необоснованным» и заявило, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры.

Прокуратура сообщила, что подозреваемая шпионская банда, возглавляемая бывшим офицером болгарской военной разведки, передавала секретную информацию о Болгарии, НАТО и Европейском союзе в посольство России в Софии.

Поддержка НАТО

Как сообщила пресс-служба правительства, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал премьер-министру Болгарии Бойко Борисову по телефону в понедельник, что Атлантический альянс должен вместе противостоять любой злонамеренной деятельности, направленной против его государств-членов.

США, Великобритания и Северная Македония уже выразили поддержку Болгарии, а Борисов призвал Россию прекратить шпионаж в балканской стране.

Ранее в понедельник болгарский военный суд постановил задержать пятерых из шести членов предполагаемой шпионской банды, деятельность которых с осени находилась под наблюдением.

Член группы сотрудничал с прокуратурой и не добивался его ареста.

Болгария была одним из ближайших союзников Советского Союза в коммунистическую эпоху. Он поддерживает тесные культурные, исторические и экономические связи с Россией, которая остается основным энергетическим партнером страны.