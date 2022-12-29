Болгария протестует в России после объявления журналиста Грошева в розыск

СОФИЯ (Рейтер) — В четверг Болгария выразила протест России в связи с помещением в розыск болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, а ее премьер-министр раскритиковал этот шаг как тактику запугивания, направленную на ограничение свободы выражения мнений.

Грозев, главный следователь информационного агентства Bellingcat по России, «разыскивается по уголовной статье», согласно информации, размещенной на сайте МВД России на этой неделе.

Исполняющий обязанности премьер-министра Гулаб Дунев заявил, что Болгария потребует от России полной информации о том, почему Грошев был включен в список.

«Этот поступок неприемлем. Это посягательство на свободу слова и попытка запугать гражданина Болгарии», — заявил Дунев журналистам.

МИД вызвал посла России в Софии Элеонору Митрофановую для выступления с протестом.

Гросев привел Москву в ярость расследованием отравления критика Кремля Алексея Навального, отравления бывшего двойного российского агента Сергея Скрипаля и сбития MH17 над восточной Украиной.

Россия отрицала ответственность за эти теракты.

Грозев, местонахождение которого скрывается из соображений безопасности, сказал, что включение его в список разыскиваемых может быть попыткой помешать другим журналистам расследовать происходящее в России.

«Они годами давали понять, что боятся нашей работы и не остановятся ни перед чем, чтобы заставить ее исчезнуть», — написал он в Твиттере.

Его последние сообщения были о российском вторжении в Украину.

Согласно веб-сайту Bellingcat, Гросев «сосредоточен на угрозах безопасности, тайных экстерриториальных операциях и использовании информации в качестве оружия».

Выступая в среду на болгарском телеканале «Нова» из неизвестного места, Грозев сказал, что опасается за свою жизнь и что кто-то по собственной инициативе может захотеть сделать «одолжение Кремлю» и попытаться устранить или похитить его.

Посол Митрофанова сказала, что Болгария должна спросить у МВД России, почему Грошев был включен в список, добавив, что, хотя ему больше не рады в России, это «не означает, что кто-то будет искать его по всему миру».

История продолжается

Грозев сказал, что ему помогают Нидерланды, Швеция, Эстония и Австрия, где он живет последние годы.

В канцелярии президента Болгарии заявили, что София также принимает меры для обеспечения его безопасности.

(Репортаж Цветилии Цуловой; редакция Гарета Джонса и Джона Стоунстрита)