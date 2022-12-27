Болгарское исследовательское судно отправляется в Антарктиду с научной миссией — Sophia Globe

Первое болгарское научно-исследовательское судно Sv Kiril I Metodii RSV вышло из болгарского черноморского порта Варна 27 декабря в Антарктиду.

Ранее принадлежавший России, корабль был переоборудован за 4,5 миллиона левов и в июле 2021 года был введен в состав ВМС Болгарии. Корабль находится в совместной собственности Военно-морской академии, Софийского университета Св. Климента Оридского и Болгарского антарктического института.

Экипаж корабля состоит из 50 ученых и экипажа, которые отправятся в плавание через Средиземное море к Гибралтару, Атлантическому океану, к Огненной Земле и к острову Ливингстон, которое прибудет в середине февраля 2023 года. Среди тех, кто на борту трое курсантов Военно-морской академии в Варне и врач Военно-медицинской академии в Болгарии.

Большая толпа собирается, чтобы посмотреть, как плывет корабль, для чего 31-е числоулица Болгарская антарктическая экспедиция.

Ученые во главе с профессором Христо Пемберевым будут работать над проектами Национальной полярной научной программы.

Это включает в себя отбор проб донных отложений вокруг острова Ливингстон на Южных Шетландских островах для проверки на загрязнение, а также изучение флоры и фауны в отложениях.

(Изображение через BNT)

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