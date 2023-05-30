Более длительное время автономной работы, чип Snapdragon

В начале мая мы сообщили, что Google планирует анонсировать Pixel Watch 2 вместе с Pixel 8 и 8 Pro этой осенью. 9to5Google Теперь можно сообщать о некоторых ключевых характеристиках Pixel Watch 2, включая обновления процессора, аккумулятора и датчика работоспособности.

Чип Pixel Watch 2

Согласно источникам, Pixel Watch 2 будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon последнего поколения W5.

Неясно, какой уровень настройки, если таковой имеется, но Snapdragon W5+ Gen 1 был анонсирован в июле прошлого года и только что появился на наших первых часах Wear OS, TicWatch Pro 5, которые мы только что рассмотрели. Есть также обычный Snapdragon W5 Gen 1 без сопроцессора Qualcomm, который до сих пор использовался в основном производителями носимых устройств в Китае (Часы Оппо 3).

Этот 4-нм SoC оснащен четырьмя ядрами A53 с тактовой частотой 1,7 ГГц и двумя графическими процессорами Adreno 702 (1 ГГц). Для сравнения, Exynos 9110 оригинального Pixel Watch построен на 10-нм техпроцессе с двумя ядрами Cortex-A53.

Переход Google от Samsung Exynos к носимым устройствам второго поколения очень заметен и весьма удивителен. Как правило, мы ожидаем, что 5-нанометровый W920 будет использоваться в Galaxy Watch 4 и 5. Другая возможность — это, по слухам, W980, который, как ожидается, появится в Galaxy Watch 6. Pixel Watch — это всего лишь одна из линеек продуктов Google, так что… Будет слишком рано предполагать, как это повлияет на изменения в носимых устройствах на литейных решениях на стороне телефона, где Tensor предлагает больше настроек.

Аккумулятор на Pixel Watch 2

Судя по тому, что мы слышали, большое влияние этого изменения заключается в значительном увеличении времени автономной работы. Хотя батарея Pixel Watch 2 не должна быть намного больше, чем у нас сегодня, Google видит, что ее можно использовать более суток с включенным постоянно включенным дисплеем (AOD).

Это серьезное обновление, которое приводит к немедленному улучшению; Оригинал рассчитан на 24 часа с выключенным AOD. Сказав это, люди сегодня могут легко держать экран включенным весь день (но не более того). Срок службы батареи Pixel Watch 2 предположительно может длиться два дня без подзарядки, если настройки настроены для экономии заряда батареи, что может пригодиться во время путешествий.

Новый чипсет, несомненно, ответственен за это ускорение, в то время как Google дразнил Wear OS 4 как «множество обновлений и улучшений, которые помогут вашему приложению работать максимально плавно и эффективно». Осенью должны появиться Pixel Watch 2, которые предположительно станут одним из первых устройств с Wear OS 4.

Датчики Fitbit + Pixel Watch 2

Наконец, с точки зрения спецификаций, мы слышали, что Pixel Watch 2 имеет аналогичные датчики здоровья. Фитбит Смысл 2. Отличительными особенностями ОС Fitbit являются датчик непрерывной электрической активности (cEDA) для управления стрессом и отслеживания в течение дня, а также датчик температуры кожи. Другие устройства Fitbit измеряют изменение температуры вашей кожи ночью с помощью «существующих датчиков», но Sense 2 предлагает специальный компонент, хотя он по-прежнему не показывает фактическую температуру.

Мы ожидаем, что Pixel Watch 2 будут анонсированы вместе с Pixel 8 в конце этого года.