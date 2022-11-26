Более медленные подъемники, меньше искусственного снега: французские курорты борются с энергетическим кризисом | Франция

Управляющие горнолыжными курортами во французских Альпах изо всех сил пытаются найти способы экономии энергии в рамках национальных усилий по сокращению потребления, при этом около половины курортов также готовятся к тому, что счета за электроэнергию вырастут в три-шесть раз по сравнению с предыдущими годами.

В Шамони, недалеко от Швейцарии, если нет толпы, лифт будет работать на 10% медленнее. И если курорт получит предупреждение о том, что электроснабжение не может удовлетворить спрос, Шамони замедлит работу лифтов на 30%.

По словам официальных лиц, ряд горнолыжных курортов, в том числе Шамони и Валь-Торанс, также обязались сократить производство искусственного снега и уменьшить отопление помещений.

В Валь-Торансе обслуживающему персоналу и персоналу ресторана потребуется около 10 минут вместо часа, чтобы добраться до места работы до открытия склонов.

Эти меры «будут незаметными и безболезненными для наших клиентов. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что наши клиенты не почувствуют последствия отключения электроэнергии», — сказал Бенджамин Блан, менеджер Les 3 Vallees, в которую входит Val Thorens.

Половине горнолыжных курортов Франции пришлось пересмотреть свои долгосрочные контракты на электроэнергию в этом году на фоне рекордной инфляции, сказал Александр Мулен, возглавляющий Федерацию горнолыжных курортов Франции, и ожидал, что годовой счет может увеличиться в три-шесть раз в 2023 году. .

Например, счета за электроэнергию для горнолыжных курортов, которыми управляет Maulin в районе Сибель в Савойе, в следующем году должны достичь 1,6 млн евро (1,4 млн фунтов стерлингов) по сравнению с 400 000 евро в 2020 году.

Он добавил, что более высокие цены на билеты увеличатся примерно на 5%, но не покроют все более высокие эксплуатационные расходы.

Val Thorens удалось заключить контракт с EDF до энергетического кризиса на большую часть 2023 года. Но теперь ему нужно найти решение для предстоящего лыжного сезона.

«Мы — горцы, — сказал Жером Грилле, президент компании Cetam, оператора горнолыжных подъемников в Валь-Торансе. «Наш девиз — мы всегда выходим из трудных ситуаций, и на этот раз так будет, потому что мы адаптируемся».