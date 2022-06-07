Более трех четвертей россиян по-прежнему поддерживают войну на Украине при Путине

Последний данные опроса Из России указывает, что народная поддержка вторжения в Украину остается сильной, несмотря на неожиданные потери и широко распространенные обвинения в военных преступлениях.

Опрос, проведенный Левада-центром, единственным оставшимся в России независимым избирательным центром, показал, что 77% россиян в настоящее время поддерживают войну. Это небольшое увеличение по сравнению с соответствующим показателем за апрель, когда 74% респондентов выразили поддержку продолжающемуся вторжению.

Было много предположений о масштабах российской поддержки войны на Украине, причем критики ставили под сомнение достоверность нескольких связанных с правительством опросов, которые показали высокий уровень поддержки. Хотя любая попытка точно оценить общественное мнение в условиях диктатуры крайне затруднительна, последние данные Левада-центра, вероятно, являются наиболее достоверными индикаторами отношения общества к войне.

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Хотя молодые русские с меньшей вероятностью поддержали бы вторжение, опрос выявил комфортное большинство в пользу войны среди каждой возрастной группы. Шестьдесят процентов респондентов в возрасте от 18 до 24 лет выразили поддержку, и эта поддержка возросла до восьмидесяти трех процентов респондентов старше 55 лет. На быструю победу рассчитывать не приходится: почти половина респондентов (44%) ожидают, что война будет продолжаться как минимум еще полгода.

Эти цифры являются плохой новостью для тех, кто надеется увидеть внутреннюю реакцию внутри России, поскольку война на Украине затягивается, а издержки становятся все более очевидными для простых россиян. И наоборот, небольшой рост поддержки с апреля указывает на то, что большинство россиян восприняли нынешние условия войны как новую норму и в значительной степени поддерживают официальную версию Кремля.

С момента начала боевых действий путинский режим усердно работал над тем, чтобы контролировать восприятие конфликта местным населением, которое он называет «специальной военной операцией». В первые дни войны был принят новый строгий закон, предусматривающий суровые наказания за любое освещение в СМИ, отклоняющееся от официальной версии Кремля, а любые попытки организации антивоенных протестов безжалостно подавлялись.

На сегодняшний день кремлевские меры предосторожности доказали свою высокую эффективность. За первые три месяца боевых действий на Украине крупных антивоенных митингов в России не проводилось. Вместо этого те, кто в основном выступал против вторжения, предпочли промолчать или покинули страну.

Несмотря на многочисленные тревожные закулисные сообщения, режим также остается стойким сторонником войны, и ни один из видных деятелей не стремится защитить свою репутацию, уйдя в отставку или выступив против вторжения. Это отсутствие высокопоставленных отставок было невольно подчеркнуто в начале мая, когда российским дипломатом был Борис Бондарев среднего звена. Заголовки мировых газет Объявляя о своем решении уйти в отставку из-за войны.

События Центра Евразия

Единственная область, в которой сопротивление войне становится все более очевидным, — это ряды самой российской армии. С момента начала боевых действий в конце февраля большое количество российских сил отказалось воевать на Украине или бросило свои части и дезертировало.

Хотя точное число россиян, отказывающихся выполнять приказы, остается в строжайшем секрете, один Широко известный инцидент Он стал свидетелем изгнания 115 военнослужащих Росгвардии после того, как они отказались воевать на Украине. Между тем адвокат, представляющий не желавших участвовать во вторжении россиян, утверждал, что с ним связалось более тысячи солдат.

Падение морального духа в путинской армии теперь может представлять собой самую большую угрозу для военных действий России. В то время как подконтрольные Кремлю российские СМИ могут бесконечно скрывать истинный характер войны, те, кто находится на передовой, знают правду о потерях России и прекрасно осведомлены о зверствах, совершаемых против мирного населения Украины. Поскольку все больше и больше солдат стремятся бежать из украинской мясорубки, Путин сталкивается с трудностями в поиске достаточного количества войск, чтобы продолжить вторжение, не предприняв политически рискованный шаг и отдав приказ о всеобщей мобилизации.

Есть признаки того, что у Кремля уже начинают возникать кадровые проблемы. Совсем недавно законодательство Отмена возрастных ограничений для российских солдат в явной попытке восполнить истощенные ряды за счет призыва мужчин старше 40 лет. Система также зависела от солдат из числа этнических меньшинств из многих беднейших регионов России, а также от призывников из оккупированной Россией восточной Украины. Если растущие потери и дезертирство из Кремля заставят вербовать тысячи молодых россиян из Москвы и Санкт-Петербурга, нынешний провоенный консенсус может не сохраниться.

Питер Дикинсон — редактор службы Атлантического совета UkraineAlert.

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На фото: Участник держит флаг с символом «Z» в поддержку российских вооруженных сил, участвующих во вторжении на Украину, во время Марша Бессмертного полка в День Победы, приуроченного к 77-й годовщине победы над фашистской Германией в мировая война. Двое, Санкт-Петербург, Россия, 9 мая 2022 г. (REUTERS/Anton Vaganov)